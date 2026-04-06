Дружеские связи и стабильность: почему визит Алиева важен для Грузии

Каладзе подчеркнул, что сохранение "порядка и спокойствия" в Кавказском регионе является приоритетом для обеих стран 06.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-06T13:53+0400

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию особенно важен на фоне сложной ситуации на Ближнем Востоке и глобальных вызовов, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Алиев прибыл в Грузию с государственным визитом в понедельник. Вместе с супругой он возложил венок к памятнику бывшего президента Гейдара Алиева в сквере имени Алиева в Тбилиси. Мэра города Каха Каладзе встретил азербайджанского лидера и почтил память национального деятеля. "Визит Алиева в Грузию очень важен, особенно с учетом сложной ситуации на Ближнем Востоке, происходящих процессов в мире и вызовов, с которыми сталкивается планета. Сохранение мира в регионе принципиально важно. Также крайне важно, чтобы в стране был порядок и спокойствие", – заявил Каладзе. Мэр подчеркнул значимость стратегического партнерства и дружеских отношений между Грузией и Азербайджаном. "Азербайджан – наша стратегическая партнерская страна. Отношения между двумя странами имеют большое значение. Дружеские и доброжелательные связи существуют уже много лет… Разумеется, мы приветствуем эти дружеские отношения и стратегическое партнерство", – отметил он. В рамках государственного визита Алиев встретился с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили. Также запланированы переговоры с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, после чего лидеры сделают совместное заявление для СМИ. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, речь идет о проектах стратегического значения для всего региона: железной дороге Баку–Тбилиси–Карс, нефтепроводе Баку–Тбилиси–Джейхан и Южном газовом коридоре. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

