Глава МИД Казахстана прибыл с официальным визитом в Грузию

2026-04-06T21:25+0400

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев проведет встречи высокого уровня в рамках своего официального визита в Грузию, сообщила пресс-служба МИД Грузии. Кошербаев вместе с сопровождающей делегацией совершил официальный визит в Грузию 6 апреля. Главу МИД Казахстана в Тбилисском международном аэропорту встретил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили. В рамках визита Кошербаев встретится с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили. Также запланированы встречи с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма. По инициативе посольства Казахстана в Грузии в марте 2021 года в Тбилиси учредили Казахстанско-Грузинское экономическое объединение. Его цель – содействие инвестиционному и торговому сотрудничеству между странами, развитию туризма и культурных связей. Учредили объединение компании, созданные и работающие в Грузии с привлечением казахстанского капитала.

