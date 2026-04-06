Ильхам Алиев прибыл в Грузию

Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года 06.04.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Грузию.В Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели состоялась официальная церемония встречи Ильхама Алиева. Президента Азербайджана в аэропорту встретила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.В рамках государственного визита Алиев встретится с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.Официальная церемония встречи президента Азербайджана состоится в президентском дворце, после чего запланирована личная встреча Михаила Кавелашвили и Ильхама Алиева.Премьер-министр Грузии примет президента Азербайджана в администрации правительства. Ираклий Кобахидзе и Ильхам Алиев проведут встречи как в узком, так и в расширенном формате, после чего лидеры сделают совместное заявление для СМИ.В рамках государственного визита в Грузию президент Азербайджана возложил венок к мемориалу Героев и отдал дань памяти национальному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву.Грузия и АзербайджанГрузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года.Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, речь идет о проектах стратегического значения для всего региона: железной дороге Баку–Тбилиси–Карс, нефтепроводе Баку–Тбилиси–Джейхан и Южном газовом коридоре. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

