Как будет работать общественный транспорт в Тбилиси на Пасху?
06.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-06T23:26+0400
23:26 06.04.2026 (обновлено: 23:40 06.04.2026)
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси традиционно решила продлить работу общественного транспорта (Тбилисского метрополитена и автобусов) в Пасхальную ночь, а проезд сделать бесплатным, сообщил столичный градоначальник Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение, Пасху, 12 апреля. Пасха – один из наиболее широко отмечаемых праздников в Грузии. Как правило, верующие встречают этот день в храмах, где праздничная служба длится почти всю ночь.
По словам мэра Тбилиси, в ночь на 11 апреля Тбилисское метро будет работать по продленному графику.
"Для обеспечения беспрепятственного передвижения горожан метро будет работать до 04:00 12 апреля, а с 23:00 11 апреля до 04:00 12 апреля проезд будет бесплатным", — заявил Каладзе.
Кроме того, традиционно 12-13 апреля в Тбилиси будут организованы девять временных автобусных маршрутов в направлении муниципальных кладбищ.
По словам Каладзе, граждане смогут бесплатно пользоваться этими маршрутами в течение двух дней.
Автобусы будут перевозить пассажиров с 08:00 до 20:00 на кладбища Мухатгверди, Вашлиджвари, Кукия, Ахали Кукия, Махата, Сабуртало, Грмагеле, Вели и Варкетили.
Автобусы будут курсировать с территории, прилегающей к станциям метро "Марджанишвили", "Делиси", "Сараджишвили", "Варкетили", "Вокзальная площадь", а также с верхнего выхода "Дидубе", от улицы Бессариона Чичинадзе и с III массива Варкетили – от пересечения улиц Шуамта и Абашвили.