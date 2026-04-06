https://sputnik-georgia.ru/20260406/kak-budet-rabotat-obschestvennyy-transport-v-tbilisi-na-paskhu-297981737.html

Как будет работать общественный транспорт в Тбилиси на Пасху?

Sputnik Грузия

По словам мэра Тбилиси, в ночь на 11 апреля Тбилисское метро будет работать по продленному графику 06.04.2026, Sputnik Грузия

грузия

новости

общество

каха каладзе

тбилиси

транспорт

пасха

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/1e/290121510_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_047f0dede8ecaf55d1e5c33698e67572.jpg

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси традиционно решила продлить работу общественного транспорта (Тбилисского метрополитена и автобусов) в Пасхальную ночь, а проезд сделать бесплатным, сообщил столичный градоначальник Каха Каладзе на заседании городского правительства. Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение, Пасху, 12 апреля. Пасха – один из наиболее широко отмечаемых праздников в Грузии. Как правило, верующие встречают этот день в храмах, где праздничная служба длится почти всю ночь. По словам мэра Тбилиси, в ночь на 11 апреля Тбилисское метро будет работать по продленному графику. Кроме того, традиционно 12-13 апреля в Тбилиси будут организованы девять временных автобусных маршрутов в направлении муниципальных кладбищ. По словам Каладзе, граждане смогут бесплатно пользоваться этими маршрутами в течение двух дней. Автобусы будут перевозить пассажиров с 08:00 до 20:00 на кладбища Мухатгверди, Вашлиджвари, Кукия, Ахали Кукия, Махата, Сабуртало, Грмагеле, Вели и Варкетили. Автобусы будут курсировать с территории, прилегающей к станциям метро "Марджанишвили", "Делиси", "Сараджишвили", "Варкетили", "Вокзальная площадь", а также с верхнего выхода "Дидубе", от улицы Бессариона Чичинадзе и с III массива Варкетили – от пересечения улиц Шуамта и Абашвили.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

