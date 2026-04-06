Какой сегодня церковный праздник: 6 апреля 2026

По церковному календарю 6 апреля отмечают день памяти святителя Артемона и преподобных Иакова и Захария

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.Епископ СелевкийскийПо церковному календарю 6 апреля поминают святителя Артемона (Артемия), епископа Селевкии Писидийской, жившего в I-II веках.Родился и жил будущий святитель в Селевкии Писидийской (Малая Азия). Он вел благочестивую и добродетельную жизнь, поэтому первоверховный апостол Павел, придя в Селевкию, поставил Артемона, как наиболее достойного, первым епископом города.Святитель Артемон мудро управлял вверенной ему паствой – заботился о вдовах, сиротах и нищих, был заступником гонимых. Скончался епископ в глубокой старости.Иаков исповедникПо церковному календарю 6 апреля поминают преподобного Иакова, епископа и исповедника, пострадавшего при императоре Константине V (741-775).С юных лет будущий cвятой стремился к подвижнической жизни. Оставив мирскую жизнь, он принял постриг в Студийском монастыре.Благочестивый монах, прекрасно знающий Священное Писание, был возведен на епископскую кафедру в Катанской церкви (Сицилия). Епископа Иакова неоднократно принуждали отказаться от почитания cвятых икон во время царствования императора-иконоборца Константина V.Преподобный Иаков мужественно перенес все испытания, выпавшие на его долю – заключение, голод и пытки. Он умер в изгнании.Захария ПостникПо церковному календарю 6 апреля поминают преподобного Захарию Печерского, Постника, который подвизался в Дальних пещерах в XIII-XIV веках.Преподобный строго постился, ничего вареного или печеного не ел. Захария питался только травами, и то один раз в день, после захода солнца. Согласно житию cвятого, бесы трепетали при одном упоминании его имени.Захария за свою богоугодную жизнь часто видел ангелов, с которыми и удостоился жизни на Небе.ИмениныПо церковному календарю 6 апреля именины отмечают Артемий, Артамон, Захар, Мартин, Петр, Парфен, Степан, Север и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников.

