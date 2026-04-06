Кремль надеется, что Зеленскому указали на недопустимость атак на газопровод
Кремль надеется, что Зеленскому указали на недопустимость атак на газопровод
Российская сторона регулярно передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой инфраструктуре газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток" 06.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-06T17:24+0400
2026-04-06T17:24+0400
2026-04-07T01:12+0400
ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Москва надеется, что Анкара указала Владимиру Зеленскому на недопустимость атак на газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представитель Кремля прокомментировал ситуацию в связи с попытками атак по газопроводам.На минувшей неделе в Стамбуле прошла встреча президента Турции Реджепа Эрдогана и Владимира Зеленского.Газопроводы в Черном мореРанее в Кремле сообщали, что Москва регулярно передает Анкаре озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков."Турецкий поток" – трубопровод, по которому поставки российского газа идут на юг Европы через Турцию. Запущен "Турецкий поток" был в январе 2020 года. Длина газопровода составляет 1100 километров, большая часть его проложена по дну Черного моря.Газопровод "Голубой поток" предназначен для поставок российского природного газа в Турцию, минуя третьи страны. Он проложен по дну Черного моря, общая протяженность составляет более 1200 километров. "Голубой поток" был сдан в эксплуатацию в 2002 году.Газопровод в СербииНакануне стало известно, что в Сербии рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию, обнаружена взрывчатка.В Кремле не исключили, что при расследовании попытки атаки на газопровод в Сербии будут найдены следы вмешательства киевского режима.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
россия, в мире, политика, владимир зеленский, дмитрий песков, турция, анкара, черное море, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, владимир зеленский, дмитрий песков, турция, анкара, черное море, обострение ситуации вокруг украины
Кремль надеется, что Зеленскому указали на недопустимость атак на газопровод
17:24 06.04.2026 (обновлено: 01:12 07.04.2026)
Российская сторона регулярно передает Турции озабоченности в связи с возрастающей угрозой инфраструктуре газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток"
ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Москва надеется, что Анкара указала Владимиру Зеленскому на недопустимость атак на газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля прокомментировал ситуацию в связи с попытками атак по газопроводам.
"Мы также надеемся, что в ходе недавних контактов с Зеленским в Анкаре руководителю киевского режима было указано на недопустимость таких агрессивных действий в отношении инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого потоков", – сказал он.
На минувшей неделе в Стамбуле прошла встреча президента Турции Реджепа Эрдогана и Владимира Зеленского.
Газопроводы в Черном море
Ранее в Кремле сообщали, что Москва регулярно передает Анкаре озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры "Турецкого" и "Голубого" потоков.
"Турецкий поток" – трубопровод, по которому поставки российского газа идут на юг Европы через Турцию. Запущен "Турецкий поток" был в январе 2020 года. Длина газопровода составляет 1100 километров, большая часть его проложена по дну Черного моря.
Газопровод "Голубой поток" предназначен для поставок российского природного газа в Турцию, минуя третьи страны. Он проложен по дну Черного моря, общая протяженность составляет более 1200 километров. "Голубой поток" был сдан в эксплуатацию в 2002 году.
Накануне стало известно, что в Сербии рядом с газопроводом, через который российский газ поставляется в Венгрию, обнаружена взрывчатка.
В Кремле не исключили, что при расследовании попытки атаки на газопровод в Сербии будут найдены следы вмешательства киевского режима.