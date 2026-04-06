Кровавая разборка в Тбилиси: полиция задержала пять человек

МВД Грузии начало расследование по статье об умышленном причинении вреда здоровью группой лиц, что грозит нападавшим реальным сроком заключения до пяти лет 06.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-06T18:58+0400

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Сотрудники полиции задержали пять человек по обвинению в групповом причинении легкого вреда здоровью, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. По данным следствия, инцидент произошел на почве словесного конфликта. Обвиняемые группой напали на двух человек в возрасте 28 и 29 лет. В ходе драки одному из пострадавших нанесли ранения острым предметом. Он был доставлен в клинику для оказания медицинской помощи. Как отметили в ведомстве, сотрудники Главного управления Старого Тбилиси установили личности всех участников и задержали их по горячим следам в результате оперативных мероприятий и следственных действий. Расследование ведется по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" Уголовного кодекса Грузии. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

