Либералы теряют контроль? Картвелишвили рассказал, как Европа меняет политический курс

В партии "Сила народа" прогнозируют закат либерально-глобалистского доминирования в структурах Евросоюза 06.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-06T12:52+0400

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. К 2029 году Европарламент может стать значительно более консервативным, если Европейский союз сохранится в нынешнем виде, написал член партии "Сила народа" Давид Картвелишвили на своей странице в соцсети.По его оценке, за последнее десятилетие политический баланс в Европе существенно изменился. Если в середине 2010-х годов Евросоюз оставался преимущественно под влиянием либерально-центристских и социал-демократических элит, то к 2026 году эта монополия фактически была утрачена.Картвелишвили отмечает, что сегодня правые и правоцентристские силы представлены у власти более чем в десяти странах ЕС, включая Италию, Германию, Финляндию, Швецию, Грецию, Португалию, Чехию и Австрию. При этом в ряде государств, таких как Польша и Кипр, консервативные политики также играют ключевую роль в управлении.Аналитик подчеркивает, что такая трансформация стала результатом ряда кризисов и вызовов, с которыми столкнулась Европа. Среди них – миграционный кризис 2015 года, последствия глобализации, рост недоверия к брюссельской бюрократии, энергетические проблемы и вопросы безопасности на фоне конфликта на Украине.В результате, как считает Картвелишвили, Европа перешла от фактически однополярной политической системы к модели острой конкуренции между идеологическими лагерями. Либерально-левоцентристский блок больше не определяет повестку единолично, а вынужден конкурировать с усиливающимися правыми силами."Уже сегодня можно с уверенностью прогнозировать: если к 2029 году "Союз Евросоветов" не распадется, будущий Европарламент будет значительно более консервативным", – пишет Картвелишвили.По его оценке, европейская политика вошла в эпоху идеологического баланса, в которой ни одна из сторон больше не обладает монополией на власть.Говоря о перспективах ближайших лет, он отмечает, что возможные новые сдвиги вправо прежде всего связаны с Францией, Испанией и Нидерландами, где консервативные партии уже имеют значительную электоральную поддержку и могут претендовать на формирование правительств.Аналогичные тенденции, по его мнению, наблюдаются также в Румынии, Ирландии и Словении."Если эти процессы продолжатся, политический баланс внутри ЕС может еще больше сместиться от прежнего либерального доминирования к более выраженной консервативной многополярности", – отметил он.Отдельное внимание Картвелишвили обращает на предстоящие выборы в Венгрии, которые пройдут 12 апреля и могут стать важным индикатором дальнейших политических процессов в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

