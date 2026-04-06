Мэрия Тбилиси раздаст пасхальные подарки отдельным категориям граждан

В этом году муниципалитет распределит в общей сложности 40 тысяч подарочных корзин, сообщил мэр 06.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-06T22:28+0400

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Социально незащищенным лицам, пользующимся услугами бесплатных столовых, ветеранам войны и военных сил, а также членам Союза незрячих Грузии передадут подарочные корзины в честь праздника Пасхи, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. Подарочная корзина включает продукты 15 наименований, а количество корзин зависит от количество членов семьи. Раздача пасхальных подарков началась, и все получатели получат их к концу текущей недели. По информации Каладзе, в этом году муниципалитет распределит в общей сложности 40 тысяч подарочных корзин. "Мы, в пределах наших возможностей, будем и в будущем оказывать поддержку и помощь нуждающимся. Конечно, это касается не только подарочных корзин. В муниципалитете действует ряд программ в сфере здравоохранения и социальной защиты. Пока существует необходимость поддерживать эти семьи, мы всегда будем это делать", – отметил Каладзе. Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение 12 апреля. Пасха – один из наиболее широко отмечаемых праздников в Грузии.

