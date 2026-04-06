Мэрия Тбилиси раздаст пасхальные подарки отдельным категориям граждан
В этом году муниципалитет распределит в общей сложности 40 тысяч подарочных корзин, сообщил мэр 06.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-06T22:28+0400
22:28 06.04.2026 (обновлено: 23:26 06.04.2026)
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Социально незащищенным лицам, пользующимся услугами бесплатных столовых, ветеранам войны и военных сил, а также членам Союза незрячих Грузии передадут подарочные корзины в честь праздника Пасхи, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Подарочная корзина включает продукты 15 наименований, а количество корзин зависит от количество членов семьи. Раздача пасхальных подарков началась, и все получатели получат их к концу текущей недели.
"Мы не оставляем без внимания тех жителей Тбилиси, которые особенно нуждаются в нашем внимании и поддержке. Районные администрации Тбилиси традиционно раздадут подарочные корзины накануне Пасхи", – заявил Каладзе.
По информации Каладзе, в этом году муниципалитет распределит в общей сложности 40 тысяч подарочных корзин.
"Мы, в пределах наших возможностей, будем и в будущем оказывать поддержку и помощь нуждающимся. Конечно, это касается не только подарочных корзин. В муниципалитете действует ряд программ в сфере здравоохранения и социальной защиты. Пока существует необходимость поддерживать эти семьи, мы всегда будем это делать", – отметил Каладзе.
Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение 12 апреля. Пасха – один из наиболее широко отмечаемых праздников в Грузии.