Морошкина: Грузия – одна из немногих, кто держится

Кто управляет политическими процессами в Грузии или пытается это делать? Об этом рассказала политолог и профессор Лали Морошкина в интервью Sputnik Грузия 06.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-06T09:42+0400

Западные кукловоды создают фигуры в лице экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и президента Украины Владимира Зеленского, чтобы разжигать конфликты в мире, с целью сократить население и успешно продавать производимое ими оружие, заявила политолог, конфликтолог, профессор Лали Морошкина на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Пресс-конференция прошла на тему: "Влияние украинского и иранского кризисов на Грузию". В ходе мероприятия Морошкина оценила риски для Тбилиси в условиях обострения конфликтов, говорила о будущем грузино-российских отношений, а также о текущей политической ситуации в Грузии."С самого начала было понятно, что втягивать страну в это безумие (украинский конфликт, прим.), это то же самое, что повторение 2008 года. Понятно, что западные кукловоды создают такие фигуры. И Зеленский во многом похож на Саакашвили, но он более выносливый оказался. Когда ты понимаешь, что в мире идет истребление славян, так же, как и истребление мусульман, ты понимаешь, что тот кукловод, который руководит сегодня этим процессом, ставит себе цель уменьшить население, они продают оружие", – заявила Морошкина.По словам Морошкиной, этим кукловодам постоянно нужны какие-то военные действия, чтобы продавать оружие, и Грузия одна из немногих стран, которые смогли не ввязаться в войну."И надо дать должное, да, мы помогали гуманитарно, да, мы принимали беженцев, и многое сделали для украинцев, мы не ввязались в войну, мы не позволили открыть "второй фронт", хотя желание по сей день огромное", – отметила она.Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт.Также правительство Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только Тбилиси. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.

