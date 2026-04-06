Морошкина: Грузия – одна из немногих, кто держится
09:42 06.04.2026 (обновлено: 11:01 06.04.2026)
Кто управляет политическими процессами в Грузии или пытается это делать? Об этом рассказала политолог и профессор Лали Морошкина в интервью Sputnik Грузия
Западные кукловоды создают фигуры в лице экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и президента Украины Владимира Зеленского, чтобы разжигать конфликты в мире, с целью сократить население и успешно продавать производимое ими оружие, заявила политолог, конфликтолог, профессор Лали Морошкина на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Пресс-конференция прошла на тему: "Влияние украинского и иранского кризисов на Грузию". В ходе мероприятия Морошкина оценила риски для Тбилиси в условиях обострения конфликтов, говорила о будущем грузино-российских отношений, а также о текущей политической ситуации в Грузии.
"С самого начала было понятно, что втягивать страну в это безумие (украинский конфликт, прим.), это то же самое, что повторение 2008 года. Понятно, что западные кукловоды создают такие фигуры. И Зеленский во многом похож на Саакашвили, но он более выносливый оказался. Когда ты понимаешь, что в мире идет истребление славян, так же, как и истребление мусульман, ты понимаешь, что тот кукловод, который руководит сегодня этим процессом, ставит себе цель уменьшить население, они продают оружие", – заявила Морошкина.
По словам Морошкиной, этим кукловодам постоянно нужны какие-то военные действия, чтобы продавать оружие, и Грузия одна из немногих стран, которые смогли не ввязаться в войну.
"И надо дать должное, да, мы помогали гуманитарно, да, мы принимали беженцев, и многое сделали для украинцев, мы не ввязались в войну, мы не позволили открыть "второй фронт", хотя желание по сей день огромное", – отметила она.
Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт.
Также правительство Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.
Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только Тбилиси. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
