Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260406/obem-vneshnego-dolga-gruzii-snizhaetsya--novye-dannye-natsbanka-297967605.html
Объем внешнего долга Грузии снижается – новые данные Нацбанка
Sputnik Грузия
За четвертый квартал 2025 года общий внешний долг снизился на 352,7 миллиона долларов 06.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-06T09:01+0400
экономика
грузия
новости
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
долг
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/76/234067671_1:0:1500:843_1920x0_80_0_0_27efbe1b3a5acf667eea8a61a497dff3.jpg
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Общий внешний долг Грузии по состоянию на 31 декабря 2025 года насчитывал 26,9 миллиарда долларов, что составляет 70,4% к ВВП за последние четыре квартала, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За четвертый квартал 2025 года общий внешний долг снизился на 352,7 миллиона долларов, в том числе на 440,1 миллиона долларов – за счет операционных изменений и на 14,6 миллиона долларов – из-за других изменений; в то же время он вырос на 72,7 миллиона долларов за счет изменений курса и на 29,4 миллиона долларов – за счет изменения цен.Из общего объема 11,7 миллиарда долларов приходится на долг государства (30,7% к ВВП), из которых 9,2 миллиарда долларов – долг правительства, 780,9 миллиона долларов – обязательства Нацбанка, 473,1 миллиона долларов и 1,3 миллиарда долларов – долг государственных предприятий по облигациям и кредитам соответственно.Долг банковского сектора на отчетную дату составляет 9,5 миллиарда долларов, частных предприятий – 5 миллиардов долларов, долг между компаниями – 2,4 миллиарда долларов.Доля деноминированного в иностранной валюте долга в общем объеме задолженности составляет 86,6%.Чистый долг Грузии на 31 октября 2025 года составил 12,6 миллиардов долларов (33,1% к ВВП), в том числе чистый госдолг составляет 5,6 млрд долларов (14,6% к ВВП).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/76/234067671_188:0:1312:843_1920x0_80_0_0_7659c0bffb2bc922795d1192951f6eed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© photo: Sputnik / StringerКупюры достоинством пятьдесят и сто долларов и сто лари
Купюры достоинством пятьдесят и сто долларов и сто лари - Sputnik Грузия, 1920, 06.04.2026
Подписаться
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0