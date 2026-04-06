Объем внешнего долга Грузии снижается – новые данные Нацбанка

За четвертый квартал 2025 года общий внешний долг снизился на 352,7 миллиона долларов 06.04.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Общий внешний долг Грузии по состоянию на 31 декабря 2025 года насчитывал 26,9 миллиарда долларов, что составляет 70,4% к ВВП за последние четыре квартала, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За четвертый квартал 2025 года общий внешний долг снизился на 352,7 миллиона долларов, в том числе на 440,1 миллиона долларов – за счет операционных изменений и на 14,6 миллиона долларов – из-за других изменений; в то же время он вырос на 72,7 миллиона долларов за счет изменений курса и на 29,4 миллиона долларов – за счет изменения цен.Из общего объема 11,7 миллиарда долларов приходится на долг государства (30,7% к ВВП), из которых 9,2 миллиарда долларов – долг правительства, 780,9 миллиона долларов – обязательства Нацбанка, 473,1 миллиона долларов и 1,3 миллиарда долларов – долг государственных предприятий по облигациям и кредитам соответственно.Долг банковского сектора на отчетную дату составляет 9,5 миллиарда долларов, частных предприятий – 5 миллиардов долларов, долг между компаниями – 2,4 миллиарда долларов.Доля деноминированного в иностранной валюте долга в общем объеме задолженности составляет 86,6%.Чистый долг Грузии на 31 октября 2025 года составил 12,6 миллиардов долларов (33,1% к ВВП), в том числе чистый госдолг составляет 5,6 млрд долларов (14,6% к ВВП).

