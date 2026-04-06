Очередной провал: депутат о кампании оппозиции в Грузии
Депутат Тенгиз Шарманашвили назвал анонсированную "Альянсом оппозиции" кампанию мобилизации "очередным перформансом", обреченным на неудачу из-за отсутствия...
2026-04-06T14:54+0400
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Анонсированная "Альянсом оппозиции" акция – это очередной перформанс, который завершится провалом, поскольку оппозиция не имеет ни ресурсов, ни поддержки населения, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили.Ранее девять оппозиционных партий объявили о начале двухмесячной национальной мобилизационной кампании, которая должна завершиться масштабной акцией в Тбилиси 26 мая, в День независимости. В начале марта они также заявили о создании "Альянса оппозиции" и намерении "сменить в стране власть"."Я запланирую встречу с вами на 27 мая и напомню слова, которые говорю сегодня: оппозиция ничего не сможет сделать, потому что у нее нет никаких ресурсов. У нее нулевая поддержка населения Грузии. Мы наблюдаем очередной перформанс с их стороны, который завершится тем же провалом, что и предыдущие", – заявил Шарманашвили журналистам.По его словам, попытки объединения оппозиционных сил уже не раз заканчивались неудачей."Около 700 тысяч голосов избирателей фактически были потеряны, потому что оппозиционные политики действовали по указанию своих "покровителей" и не вошли в парламент", – отметил Шарманашвили.Он подчеркнул, что такие действия лишают оппозицию доверия граждан и делают невозможным ее эффективное участие в политическом процессе.Альянс оппозицииВ начале марта девять оппозиционных партий объявили о создании в Грузии "Альянса оппозиции", заявив о намерении сменить в стране власть. В объединение вошли "Коалиция за перемены", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия" и "Площадь Свободы".По словам учредителей, цель альянса – прекращение "автократического режима", восстановление евроатлантического курса Грузии, а также обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан.В свою очередь, в "Грузинской мечте" считают, что "Единое национальное движение", вокруг которого сформирован альянс, фактически продолжает действовать в прежнем виде и работает против интересов Грузии.Власти называют эти силы "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением", обвиняя их, а также часть неправительственных организаций, в продвижении интересов иностранных государств.
