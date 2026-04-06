https://sputnik-georgia.ru/20260406/orban-v-evrope-idet-bitva-vokrug-sanktsiy-protiv-rossii-297982305.html

Орбан: в Европе идет битва вокруг санкций против России

Sputnik Грузия

Сторонникам введения ограничений в отношении российских энергоносителей все равно приходится их покупать, но уже с накруткой посредников 06.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-06T14:27+0400

в мире

политика

экономика

венгрия

европа

виктор орбан

александр вучич

россия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/16/295480190_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_e5d6c045bdd07b70eba1db3f7d2d679a.jpg

ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Европе сейчас идет битва между сторонниками и противниками санкций против российских энергоносителей.Он уточнил, что противостояние имеет место на фоне глобального кризиса, который был вызван конфликтом на Ближнем Востоке и закрытием трафика через Ормузский пролив.Орбан также подчеркнул, что Венгрия выступает за снятие санкций. По его словам, те, кто занимает противоположную позицию, считают необходимым введение новых ограничений против энергоносителей из РФ. Тем самым конфликт на Украине они ставят выше европейской энергетики, невзирая на проблемы с поставками.Ранее премьер Венгрии заявил, что в ситуации, когда на пороге глобальный дефицит топлива, Европе не выжить без нефти из РФ.Российская сторона подчеркивала, что отказ от покупки энергоресурсов в РФ – серьезная ошибка Запада. Она приведет к еще большей зависимости, обусловленной повышенными ценами. В таких условиях даже отказавшимся странам все равно приходится покупать российскую нефть и газ, но уже через посредников и дороже.Вчера президент Сербии Александр Вучич сообщил премьеру Венгрии об обнаружении силовиками взрывчатых веществ рядом с газопроводом, через который газ из РФ поставляют в Венгрию. Также сербские поисковики нашли детонаторы. В подготовке диверсии подозревается мигрант.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

