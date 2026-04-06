Орбан: в Европе идет битва вокруг санкций против России
06.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-06T14:27+0400
14:27 06.04.2026 (обновлено: 01:11 07.04.2026)
ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Европе сейчас идет битва между сторонниками и противниками санкций против российских энергоносителей.
Он уточнил, что противостояние имеет место на фоне глобального кризиса, который был вызван конфликтом на Ближнем Востоке и закрытием трафика через Ормузский пролив.
"Идет большая битва: отменять ли санкции против российской энергетики (…), приостанавливать все санкции, все ограничения и начинать импортировать всю нефть и газ, какие только можем?" – сказал венгерский премьер на пресс-конференции у станции газопровода "Турецкий поток" рядом с сербской границей.
Орбан также подчеркнул, что Венгрия выступает за снятие санкций. По его словам, те, кто занимает противоположную позицию, считают необходимым введение новых ограничений против энергоносителей из РФ. Тем самым конфликт на Украине они ставят выше европейской энергетики, невзирая на проблемы с поставками.
Ранее премьер Венгрии заявил, что в ситуации, когда на пороге глобальный дефицит топлива, Европе не выжить без нефти из РФ.
Российская сторона подчеркивала, что отказ от покупки энергоресурсов в РФ – серьезная ошибка Запада. Она приведет к еще большей зависимости, обусловленной повышенными ценами. В таких условиях даже отказавшимся странам все равно приходится покупать российскую нефть и газ, но уже через посредников и дороже.
Вчера президент Сербии Александр Вучич сообщил премьеру Венгрии об обнаружении силовиками взрывчатых веществ рядом с газопроводом, через который газ из РФ поставляют в Венгрию. Также сербские поисковики нашли детонаторы. В подготовке диверсии подозревается мигрант.