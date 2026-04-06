Песков: переговорный процесс по Украине пока на паузе
Российская сторона ранее отмечала, в ходе трехсторонних переговоров по Украине удалось пройти определенный путь в сторону урегулирования конфликта 06.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-06T12:23+0400
ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Переговорный процесс по Украине пока находится на паузе, у США много других дел, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Представитель Кремля также уточнил, что и Москва, и Киев продолжают диалог с Вашингтоном по своим каналам.Ранее несколько раундов переговоров представителей США, России и Украины по урегулированию украинского конфликта прошли в Абу-Даби и Женеве.Российская сторона в марте отмечала, что в ходе трехсторонних переговоров по Украине удалось пройти определенное расстояние в сторону урегулирования конфликта. Однако вопросы, которые представляют критический интерес для России, по-прежнему не согласованы.В Кремле обращали внимание, что Россия сохраняет открытость и рассчитывает на продолжение переговоров по урегулированию, как только обстоятельства это позволят.
12:23 06.04.2026 (обновлено: 01:04 07.04.2026)
ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Переговорный процесс по Украине пока находится на паузе, у США много других дел, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается процесса переговорного, да, он пока на паузе, у американцев много дел других, понятно каких, и сейчас в этой связи в трехстороннем формате трудно собраться", – сказал он.
Представитель Кремля также уточнил, что и Москва, и Киев продолжают диалог с Вашингтоном по своим каналам.
Ранее несколько раундов переговоров представителей США, России и Украины по урегулированию украинского конфликта прошли в Абу-Даби и Женеве.
Российская сторона в марте отмечала, что в ходе трехсторонних переговоров по Украине удалось пройти определенное расстояние в сторону урегулирования конфликта. Однако вопросы, которые представляют критический интерес для России, по-прежнему не согласованы.
В Кремле обращали внимание, что Россия сохраняет открытость и рассчитывает на продолжение переговоров по урегулированию, как только обстоятельства это позволят.