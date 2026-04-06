https://sputnik-georgia.ru/20260406/peskov-peregovornyy-protsess-po-ukraine-poka-na-pauze-297982156.html

Песков: переговорный процесс по Украине пока на паузе

Sputnik Грузия

Российская сторона ранее отмечала, в ходе трехсторонних переговоров по Украине удалось пройти определенный путь в сторону урегулирования конфликта 06.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-06T12:23+0400

россия

политика

в мире

украина

сша

дмитрий песков

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/03/250786813_0:56:3082:1790_1920x0_80_0_0_5360358cc2c3b08beac57d2aa14a1a5e.jpg

ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Переговорный процесс по Украине пока находится на паузе, у США много других дел, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Представитель Кремля также уточнил, что и Москва, и Киев продолжают диалог с Вашингтоном по своим каналам.Ранее несколько раундов переговоров представителей США, России и Украины по урегулированию украинского конфликта прошли в Абу-Даби и Женеве.Российская сторона в марте отмечала, что в ходе трехсторонних переговоров по Украине удалось пройти определенное расстояние в сторону урегулирования конфликта. Однако вопросы, которые представляют критический интерес для России, по-прежнему не согласованы.В Кремле обращали внимание, что Россия сохраняет открытость и рассчитывает на продолжение переговоров по урегулированию, как только обстоятельства это позволят.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

