Приговор по делу о гибели Гиги Авалиани: трое несовершеннолетних признаны виновными

Трагедия, произошедшая в октябре 2025 года на почве ревности, привела к гибели молодого репетитора после трех недель комы 06.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-06T15:55+0400

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Тбилисский городской суд признал виновными трех несовершеннолетних – Александра Габашвили, Георгия Рикадзе и Деметре Чиковани, арестованных по делу о гибели 27-летнего учителя математики Гиги Авалиани.Смерть молодого репетитора и студента медицинского вуза Гиги Авалиани потрясла грузинское общество. После тяжелой травмы головы он три недели находился в коме и скончался 24 октября 2025 года. В рамках расследования были задержаны четверо несовершеннолетних, в том числе девушка.Решение вынес судья Ромео Ткешелашвили. Что касается приговора, его оглашение состоится 8 апреля. В этот день станет известно, сколько лет несовершеннолетние проведут в исправительном учреждении.Решением судьи Ромео Ткешелашвили Александр Габашвили, Георгий Рикадзе и Деметре Чиковани были признаны виновными по всем трем статьям обвинительного заключения.В частности, речь идет об умышленном причинении тяжких телесных повреждений группой лиц, повлекшем смерть, а также об организации и участии в групповом насилии.Что касается Деметре Чиковани, дело, связанное с подготовкой причинения вреда здоровью Гиги Авалиани, рассматривается отдельно в Тбилисском городском суде, и по этой части на сегодняшнем заседании окончательное решение принято не было.Габашвили, Рикадзе и Чиковани предъявлены обвинения по части 4 статьи 117 Уголовного кодекса, которая касается умышленного причинения тяжких телесных повреждений, совершенного группой лиц и повлекшего смерть. Им также предъявлены обвинения по частям 1 и 2 статьи 225 Уголовного кодекса – организация и участие в групповом насилии.Изначально Александра Габашвили обвинили в особо тяжком причинении вреда здоровью, а других несовершеннолетних – в недонесении о тяжком преступлении.Мать Гиги Авалиани, учитель Эка Купатадзе, регулярно проводила акции протеста у здания Генпрокуратуры, требуя переквалифицировать статьи и привлечь виновных к строгой ответственности.По данным следствия, причиной насилия стала ревность. Габашвили приревновал к Авалиани свою девушку, которая занималась с ним математикой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

