РФ сделала предупреждение Прибалтике по поводу пролета украинских дронов

Страны Балтии ранее решили открыть воздушное пространство для передвижения беспилотных летательных аппаратов 06.04.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 апр – Sputnik. Российская сторона сделала предупреждение Прибалтике по поводу решения открыть небо для пролета украинских дронов при атаках на РФ, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."Их предупредили. Не поймут – получат ответ", – сказала Захарова.Не так давно Минобороны России сообщало о перехвате украинских дронов в Северо-Западном федеральном округе. Например, аппараты сбивались в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.В число акционеров этой компании входят организации из США и Казахстана. Как считают в российском оборонном ведомстве, Киев нацеливает беспилотники на объекты КТК, чтобы дестабилизировать мировой рынок углеводородов, а также для прекращения поставок нефтепродуктов европейским потребителям.Ранее, 4 апреля, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уже заявляла, что Москва предупредила Прибалтику по поводу полетов дронов ВСУ. По словам спикера верхней палаты парламента, Россия не будет "гибкой для всех", когда Украина пытается атаковать беспилотниками Ленинградскую область и Санкт-Петербург, используя воздушное пространство других стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

россия, в мире, политика, сша, казахстан, киев, мария захарова, валентина матвиенко, мид россии, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины