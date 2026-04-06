https://sputnik-georgia.ru/20260406/vysokiy-uroven-otnosheniy---ivanishvili-poblagodaril-alieva-za-plodotvornyy-vizit-297979095.html

Высокий уровень отношений – Иванишвили поблагодарил Алиева за плодотворный визит

На встрече обсуждалось тесное сотрудничество в энергетическом секторе и транспортно-энергетические проекты, которые Грузия и Азербайджан реализуют совместно 06.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-06T20:52+0400

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/06/297978695_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_4d7038e0f0160880be5ec44bc750b273.jpg

ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за продуктивный визит в Грузию, отметив, что дружеские отношения между Грузией и Азербайджаном находятся на самом высоком уровне, что приносит пользу обеим странам, сообщила пресс-служба "Грузинской мечты". Визит Алиева в Грузию завершился встречей с Иванишвили. Президент Азербайджана вместе с супругой прибыл в Тбилиси с государственным визитом 6 апреля. В рамках визита прошла совместная пресс-конференция с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе, после чего переговоры продолжились в расширенном формате с участием правительственных делегаций, обсуждались развитие торгово-экономического сотрудничества и полный потенциал взаимодействия. Иванишвили принял Алиева в Бизнес-центре. Иванишвили поблагодарил Ильхама Алиева за поддержку мирной и стабильной обстановки в регионе Южного Кавказа, а также отметил, что в условиях многочисленных вызовов в сфере безопасности жизненно важно, чтобы политическое руководство двух стран прилагало максимальные усилия для сохранения мира и экономического развития. На встрече обсуждалось тесное сотрудничество в энергетическом секторе и транспортно-энергетические проекты, которые Грузия и Азербайджан реализуют совместно. В частности, была отмечена железная дорога Баку–Тбилиси–Карс, играющая ключевую роль в обеспечении региональной связности.Кроме того, Иванишвили подчеркнул, что Грузия остается открытой для азербайджанских инвестиций, которые в последние годы демонстрируют активный рост. Алиев поблагодарил Иванишвили за теплый прием. Президент Азербайджана отметил, что Грузия является одним из самых привлекательных, стабильных и интересных направлений для инвестиций. Он также акцентировал внимание на двусторонних проектах, значении энергетического коридора и активном участии Грузии в процессе экспорта азербайджанских природных ресурсов. На встрече глава Азербайджана подтвердил готовность продолжать совместную работу по поддержанию мира и стабильности в регионе. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, речь идет о проектах стратегического значения для всего региона: железной дороге Баку–Тбилиси–Карс, нефтепроводе Баку–Тбилиси–Джейхан и Южном газовом коридоре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

