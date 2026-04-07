Актуальные вопросы сотрудничества обсудили главы МИД Грузии и Казахстана
Особое внимание на встрече было уделено укреплению торгово-экономических связей между двумя странами 07.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-07T13:44+0400
2026-04-07T13:54+0400
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества обсудили министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили со своим казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым, сообщили в пресс-службе МИД. Кошербаев вместе с сопровождающей делегацией прибыл с официальным визитом в Грузию 6 апреля. Главу МИД Казахстана в Тбилисском международном аэропорту встретил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили. В ходе беседы были затронуты вопросы углубления отношений между странами и важность визитов на высоком уровне. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономических связей между двумя странами. Стороны подчеркнули значение сотрудничества Грузии и Казахстана в развитии "Среднего коридора". Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути выступила Турция. Маршрут Среднего коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В завершение встречи министры иностранных дел подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Грузии и Казахстана на 2026-2027 годы. В рамках официального визита министр иностранных дел Казахстана также провел встречи с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма. По инициативе посольства Казахстана в Грузии в марте 2021 года в Тбилиси учредили Казахстанско-Грузинское экономическое объединение. Его цель – содействие инвестиционному и торговому сотрудничеству между странами, развитию туризма и культурных связей. Учредители объединения – компании, созданные и работающие в Грузии с привлечением казахстанского капитала. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
