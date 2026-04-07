Без мира в Грузии не будет безопасности Европы – депутат

Европа и США заинтересованы в расширении доступа к ресурсам Центральной Азии, а Грузия рассматривается как один из удобных транзитных маршрутов, отметил... 07.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-07T13:04+0400

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Мир и стабильность в Грузии имеют ключевое значение для Европы и ее безопасности, поскольку в этой стране осуществляются и в будущем будут реализовываться крупные международные проекты, заявил депутат от партии "Сила народа" Созар Субари. Транзит через Грузию играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для ее дополнительного усиления в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, и трассы Север-Юг, ведущей в направлении России. Депутат отметил, что Европа и США заинтересованы в расширении доступа к ресурсам Центральной Азии, а Грузия рассматривается как один из удобных транзитных маршрутов. При этом Южно-Кавказский коридор играет важную роль в перевозке китайских грузов в Европу, однако не может быть единственным направлением. По мнению Субари, после завершения конфликта на Украине часть европейских стран продолжит получать грузы через Россию, как это происходило и ранее. Кроме того, возрастет значение Зангезурского коридора. В этих условиях маршрут через Грузию должен оставаться максимально конкурентоспособным и удобным. "Если в регионе будут мир и экономическое развитие, грузов хватит всем. Важно также сохранять тесные отношения между Грузией и Азербайджаном, поскольку проходящий через наши страны транзитный коридор является одной из самых коротких и удобных альтернатив", – отметил он. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути выступила Турция.

грузия, политика, новости, сша, азербайджан, европа, созар субари, "сила народа"