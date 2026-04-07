https://sputnik-georgia.ru/20260407/bez-mira-v-gruzii-ne-budet-bezopasnosti-evropy--deputat-297984757.html
Без мира в Грузии не будет безопасности Европы – депутат
Sputnik Грузия
Европа и США заинтересованы в расширении доступа к ресурсам Центральной Азии, а Грузия рассматривается как один из удобных транзитных маршрутов, отметил... 07.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-07T13:04+0400
грузия
политика
новости
сша
азербайджан
европа
созар субари
"сила народа"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24838/01/248380130_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1fe9a2aa922294097d39559bb35e6aa9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24838/01/248380130_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_2dbb3d00474c1c4b154831dc8a2e82ec.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, сша, азербайджан, европа, созар субари, "сила народа"
Европа и США заинтересованы в расширении доступа к ресурсам Центральной Азии, а Грузия рассматривается как один из удобных транзитных маршрутов, отметил политик
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Мир и стабильность в Грузии имеют ключевое значение для Европы и ее безопасности, поскольку в этой стране осуществляются и в будущем будут реализовываться крупные международные проекты, заявил депутат от партии "Сила народа" Созар Субари.
Транзит через Грузию играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для ее дополнительного усиления в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, и трассы Север-Юг, ведущей в направлении России.
"Те, кто хоть немного разбирается в геополитике, понимают, что без участия Грузии глобальные экономические проекты в нашем регионе реализовать невозможно. Соответственно, мир в стране крайне важен не только для нас, но и для Европы", – сказал Субари.
Депутат отметил, что Европа и США заинтересованы в расширении доступа к ресурсам Центральной Азии, а Грузия рассматривается как один из удобных транзитных маршрутов. При этом Южно-Кавказский коридор играет важную роль в перевозке китайских грузов в Европу, однако не может быть единственным направлением.
По мнению Субари, после завершения конфликта на Украине часть европейских стран продолжит получать грузы через Россию, как это происходило и ранее. Кроме того, возрастет значение Зангезурского коридора. В этих условиях маршрут через Грузию должен оставаться максимально конкурентоспособным и удобным.
"Если в регионе будут мир и экономическое развитие, грузов хватит всем. Важно также сохранять тесные отношения между Грузией и Азербайджаном, поскольку проходящий через наши страны транзитный коридор является одной из самых коротких и удобных альтернатив", – отметил он.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути выступила Турция.