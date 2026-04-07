https://sputnik-georgia.ru/20260407/bulvar-v-batumi-ochischayut-ot-nezakonnykh-obektov-297990865.html
Бульвар в Батуми очищают от незаконных объектов
Sputnik Грузия
07.04.2026, Sputnik Грузия
грузия
новости
общество
батуми
бульвар
батумский бульвар
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282127062_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4d94d2d89730b499f8f1985278781531.jpg
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. На Батумском бульваре и прилегающих территориях продолжается демонтаж несанкционированных объектов, говорится в сообщении министерства финансов и экономики Аджарской АР. По данным ведомства, за последние дни мобильные группы муниципальной инспекции мэрии и бульвара демонтировали еще три объекта: два продовольственных и один торговый. У объектов истек срок действия договора аренды. "Продовольственные объекты располагались на зеленой зоне бульвара и существенно нарушали эстетический вид рекреационной зоны. А торговый объект находился рядом с яхт-клубом", – говорится в сообщении ведомства. За последний месяц на территории вокруг яхт-клуба было демонтировано 14 неказистых и несанкционированных коммерческих объектов. После завершения демонтажных работ выполнен вывоз строительного мусора, а территория находится в процессе полной уборки и благоустройства. В целом на бульваре и в городе уже демонтировано около 100 небольших предпринимательских объектов, 40 кафе-баров и 20 продовольственных объектов с самовольными пристройками. Как отметили в министерстве, процесс проводится в полном соответствии с установленными правилами и законом. Он направлен на улучшение внешнего вида бульвара и города в целом, а также на создание комфортной и упорядоченной зоны отдыха для жителей и туристов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282127062_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_908237a862b2e4eb6751ecfd2cd3a132.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
