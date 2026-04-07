Бульвар в Батуми очищают от незаконных объектов

Демонтаж проводится для улучшения внешнего вида бульвара и города в целом, а также для создания комфортной зоны отдыха 07.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-07T18:09+0400

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. На Батумском бульваре и прилегающих территориях продолжается демонтаж несанкционированных объектов, говорится в сообщении министерства финансов и экономики Аджарской АР. По данным ведомства, за последние дни мобильные группы муниципальной инспекции мэрии и бульвара демонтировали еще три объекта: два продовольственных и один торговый. У объектов истек срок действия договора аренды. "Продовольственные объекты располагались на зеленой зоне бульвара и существенно нарушали эстетический вид рекреационной зоны. А торговый объект находился рядом с яхт-клубом", – говорится в сообщении ведомства. За последний месяц на территории вокруг яхт-клуба было демонтировано 14 неказистых и несанкционированных коммерческих объектов. После завершения демонтажных работ выполнен вывоз строительного мусора, а территория находится в процессе полной уборки и благоустройства. В целом на бульваре и в городе уже демонтировано около 100 небольших предпринимательских объектов, 40 кафе-баров и 20 продовольственных объектов с самовольными пристройками. Как отметили в министерстве, процесс проводится в полном соответствии с установленными правилами и законом. Он направлен на улучшение внешнего вида бульвара и города в целом, а также на создание комфортной и упорядоченной зоны отдыха для жителей и туристов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

