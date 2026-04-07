Илия II был мостом между Грузией и Россией, на него не смог повлиять Запад – политолог
19:00 07.04.2026 (обновлено: 19:16 07.04.2026)
© video: Sputnik / Stringer
Грузинский политолог Арно Хидирбегишвили считает Грузинскую церковь и Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию Второго "единственным и естественным мостом между Россией и Грузией"
Грузинская православная церковь и ее Католикос-Патриарх Илия Второй были единственным и естественным мостом между Россией и Грузией, который Западу не удалось обрушить руками продажных иностранных агентов – НПО, медиа и политических партий, заявил политолог, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики, генеральный директор и главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Католикос-Патриарх Илия Второй олицетворял мост между Грузией и Россией. Хотя пророссийским, агентом Кремля, сотрудником КГБ и советской номенклатурой, как хаяли Илию Второго иноагенты и укорачивали ему жизнь, Илия Второй никогда не был. Напротив, предстоятель Грузинской православной церкви Илия Второй был столпом Православия не только в Грузии, за что всю жизнь подвергался клевете и оскорблениям со стороны иностранных агентов, сектантов, атеистов и русофобов, для которых Православие и Россия – синонимы", – заявил Хидирбегишвили.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.
Патриарх был похоронен в Сионском соборе в Тбилиси 22 марта. Тысячи людей вышли на улицы столицы, чтобы проститься с духовным лидером. Его уход стал моментом национального единства и сплоченности.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров, а гуманитарный – в рамках встреч специальных представителей двух стран.
"Католикос-Патриарх Илия Второй олицетворял мост между Грузией и Россией. Хотя пророссийским, агентом Кремля, сотрудником КГБ и советской номенклатурой, как хаяли Илию Второго иноагенты и укорачивали ему жизнь, Илия Второй никогда не был. Напротив, предстоятель Грузинской православной церкви Илия Второй был столпом Православия не только в Грузии, за что всю жизнь подвергался клевете и оскорблениям со стороны иностранных агентов, сектантов, атеистов и русофобов, для которых Православие и Россия – синонимы", – заявил Хидирбегишвили.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.
Патриарх был похоронен в Сионском соборе в Тбилиси 22 марта. Тысячи людей вышли на улицы столицы, чтобы проститься с духовным лидером. Его уход стал моментом национального единства и сплоченности.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров, а гуманитарный – в рамках встреч специальных представителей двух стран.