Какой сегодня церковный праздник: 7 апреля 2026
По православному церковному календарю 7 апреля христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы
Sputnik Грузия рассказывает о празднике Благовещения Пресвятой Богородицы и о том, почему он упоминается в церковном календаре.БлаговещениеПо церковному календарю 7 апреля православные празднуют один из главных христианских праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.В церковный праздник Благовещения вспоминают, как архангел Гавриил явился Пресвятой Деве и сообщил, что ей предстоит родить Сына Божьего.Марию, которая до 14 лет воспитывалась при храме, обручили с Иосифом. В доме своего нареченного супруга, который должен был оберегать невинность Девы, она вела тихую молитвенную жизнь. Потому она искренне удивилась, как может родить, не зная мужа.Архангел, по преданию, объяснил ей: "Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя". На что Мария смиренно ответила: "Се, Раба Господня; да будет Мне по слову Твоему". Это событие дало начало Евангельской истории.Готовность и согласие Пречистой Богородицы принять все, Ей уготованное – пример для каждого христианина, какими должны быть отношения между Богом и человеком. Их смысл заключен в сотрудничестве, то есть не только в принятии Воли Божьей, но и в проявлении на пути к Господу собственной доброй воли.Иоанн ЛествичникПо церковному календарю 7 апреля поминают Иоанна Лествичника, автора книги "Лествица", то есть лестница – символ духовного восхождения, посвященная вопросам монашеской жизни и духовного совершенствования.На рубеже VI-VII веков 16-летний Иоанн пришел в Синайский монастырь Святой Екатерины в Египте. После смерти своего наставника Мартирия, у которого Иоанн обучался послушанию, труду и молитве, он на долгие годы удалился в пустыню с учеником Моисеем и предался покаянию.Со временем праведность пустынника явила себя в чудесах. Однажды его ученик Моисей прилег отдохнуть в тени большого камня. Иоанну в это время явился в келье ангел, упрекнувший его, что пока он отдыхает, Моисей находится в опасности. Вскочив на ноги, старец стал усердно молиться.Ученик, вернувшись, рассказал, что во сне, услышав зов Иоанна, он, проснувшись, побежал к келье. В ту же секунду камень, под которым он только что лежал, рухнул.В Синайский монастырь ему пришлось вернуться в возрасте 75 лет, и по желанию братии возглавить обитель. Это бремя он принял как новое послушание.Через некоторое время игумен другого монастыря попросил Иоанна написать небольшое наставление для иноков. Внутреннему взору преподобного необыкновенную ясность придал 40-летний опыт покаяния. Так родилась знаменитая "Лествица"."Лествицу" другие святые на протяжении веков не раз называли лучшей книгой "для спасительного руководства". Книга преподобного обращена в равной степени как к монахам, так и мирянам.Монашеские идеалы святого получили широкое распространение. Его книга еще в древности была переведена на многие языки и стала любимым духовным чтением не только монахов, но и для мирян.ИмениныПо церковному календарю 7 апреля именины отмечают Генрих и Тихон.Материал подготовлен на основе открытых источников
