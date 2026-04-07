Хидирбегишвили: Илия II не закрыл храмы и не запретил причастие в пандемию – видео

Патриарх Грузии Илия II укреплял народ в вере своими смелыми решениями, в частности, не закрыв храмы в стране и не запретив причастие во время пандемии... 07.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-07T19:07+0400

Об этом заявил политолог, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики, генеральный директор и главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Во время пандемии коронавируса Илия Второй, несмотря на нажим ВОЗ и лаборатории Лугара, не закрыл храмы и не запретил причастие – верующие продолжали принимать святые дары лжицей, прикладываться к кресту и иконам, не запретил пить освященную воду в церкви – и никто, ни один верующий в церкви не заразился, не заболел, не умер... Ни одного случая заболевания в церкви на Пасхальную службу, где весь вечер, ночь и до утра люди стояли в набитых храмах зафиксировано не было, хотя этого очень хотели враги православия", – заявил Хидирбегишвили.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. С 21 марта 2020 года из-за угрозы распространения нового коронавируса COVID-19 в Грузии действовал режим чрезвычайного положения. В связи с этим жителям страны пришлось столкнуться с рядом ограничений.От осложнений в результате коронавируса скончались 16 811 человек. Всего в стране было сделано более 2,9 миллиона прививок. Население Грузии – 3,7 миллиона человек.В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении пандемии коронавируса, которую объявила в марте 2020-го.

