Мирошник: за неделю от атак ВСУ погибли 25 мирных жителей России
07.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-07T16:08+0400
11:31 07.04.2026 (обновлено: 16:08 07.04.2026)
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. От атак ВСУ за неделю погибли 25 мирных жителей России, в том числе два ребенка, такие данные привел посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, в период с 30 марта по 5 апреля от обстрелов украинских нацистов пострадали 176 мирных жителей: ранен 151 человек, среди них – 10 несовершеннолетних.
Всего по гражданским объектам на российской территории за это время киевский режим выпустил не менее 3301 боеприпасов.
Больше всего мирных жителей пострадало в Белгородской, Херсонской, Запорожской, Брянской областях, Краснодарском крае. Чаще всего причиной гибели или ранений были атаки украинских беспилотников.
"За прошедшие семь дней от налетов украинских БПЛА пострадали 158 мирных жителей, что составило порядка 89% от общего числа пострадавших", – цитирует дипломата РИА Новости.
Мирошник обратил внимание, что ВСУ стремились создать невыносимые условия для жизни мирного населения. Киевский режим намеренно проводил атаки на объекты, обеспечивающие энергоснабжение.
Наиболее масштабные отключения по причине атак украинских военных формирований произошли в ДНР, где без энергоснабжения остались порядка 500 тысяч жителей, а также в ЛНР, где они затронули 208 тысяч человек.