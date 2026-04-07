МВД Грузии провело масштабную операцию по задержанию членов "воровского мира"

У обвиняемых изъяты автомобиль, огнестрельное оружие, боеприпасы, телефоны и техника, через которые велась связь между участниками преступной группы и "вором в...

2026-04-07T17:08+0400

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии за последние сутки задержали в стране 44 человека, связанных с "воровским миром", сообщил замминистра Александр Дарахвелидзе на брифинге. Еще шестерым фигурантам обвинения предъявлены заочно, включая одного "вора в законе", проживающего за границей. Следствие установило, что обвиняемые устраивали так называемые "воровские разборки", во время которых они связывались с представителями воровского мира, в том числе с "вором в законе" Мамукой Шубитидзе. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые предоставляли "вору в законе" информацию о жителях Тбилиси и Кахети, чтобы вымогать деньги от его имени. В качестве вещественных доказательств изъяты автомобиль, огнестрельное оружие, боеприпасы, телефоны и компьютерная техника, через которые велась связь между участниками преступной группы и "вором в законе" за границей. Следствие ведется по статьям "Членство в воровском мире", "Поддержка воровского мира", "Участие в воровской разборке", "Обращение к члену воровского мира" и "Вор в законе". Им грозит до 15 лет тюрьмы. В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

