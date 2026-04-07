МВД Грузии провело масштабную операцию по задержанию членов "воровского мира"
У обвиняемых изъяты автомобиль, огнестрельное оружие, боеприпасы, телефоны и техника, через которые велась связь между участниками преступной группы и "вором в... 07.04.2026, Sputnik Грузия
У обвиняемых изъяты автомобиль, огнестрельное оружие, боеприпасы, телефоны и техника, через которые велась связь между участниками преступной группы и "вором в законе" за границей
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии за последние сутки задержали в стране 44 человека, связанных с "воровским миром", сообщил замминистра Александр Дарахвелидзе на брифинге.
Еще шестерым фигурантам обвинения предъявлены заочно, включая одного "вора в законе", проживающего за границей.
Следствие установило, что обвиняемые устраивали так называемые "воровские разборки", во время которых они связывались с представителями воровского мира, в том числе с "вором в законе" Мамукой Шубитидзе.

Последний, стремясь получить личную выгоду, принимал решения по финансовым и криминальным спорам между гражданами в соответствии с "воровскими правилами", после чего обязывал стороны выплачивать деньги. В случае нарушения установленных сроков он угрожал физической расправой и смертью.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые предоставляли "вору в законе" информацию о жителях Тбилиси и Кахети, чтобы вымогать деньги от его имени.
В качестве вещественных доказательств изъяты автомобиль, огнестрельное оружие, боеприпасы, телефоны и компьютерная техника, через которые велась связь между участниками преступной группы и "вором в законе" за границей.
Следствие ведется по статьям "Членство в воровском мире", "Поддержка воровского мира", "Участие в воровской разборке", "Обращение к члену воровского мира" и "Вор в законе". Им грозит до 15 лет тюрьмы.
Воры в законе" – специфическая криминальная структура, характерная только для стран бывшего СССР. "Воры в законе" занимают высшее положение в иерархии преступного мира. Этот статус можно получить во время церемонии "коронования" по рекомендации нескольких действующих "воров в законе".
В своем поведении "воры в законе" традиционно руководствуются так называемыми "понятиями" – сводом правил, нарушение которых чревато лишением статуса.
