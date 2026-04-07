Насколько вырос экспорт вина и алкогольной продукции из Грузии?

2026-04-07T09:01+0400

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Грузия экспортировала 17,3 миллиона литров вина в 51 страну мира в первом квартале 2026 года, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба Национального агентства вина. По информации Агентства, в январе-марте текущего года из Грузии вывезли вино на сумму 53,2 миллиона долларов, что на 7% больше, чем в первом квартале 2025 года. Среди стратегических рынков для грузинского вина особый рост в первом квартале зафиксирован в Германии, где экспорт достиг 375 тысяч литров, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в январе-марте 2026 года Грузия экспортировала алкогольные напитки в 38 стран. В общей сложности было экспортировано 7,6 млн литров продукции на сумму 56,6 млн долларов. Доходы от экспорта увеличились на 3%. Популяризация грузинского вина на стратегических рынках остается одним из приоритетов правительства. На маркетинговую деятельность в целях продвижения местного вина в 2025 году Национальное агентство вина направило 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом. Среди европейских стран стратегическими рынками для грузинского вина являются Великобритания, Германия и Польша, а также скандинавские страны, где Агентство проводит рекламные и маркетинговые кампании в целях диверсификации рынков. При финансовой поддержке агентства грузинские винодельческие компании участвуют во всех крупных международных выставках вина и алкогольных напитков в Европе. Традиция виноделия в Грузии насчитывает восемь тысяч лет и занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, а также в памятниках духовной и материальной культуры широко используются образы вина и виноградной лозы. Сегодня в Грузии культивируются сотни различных сортов винограда. Примерно 500 из 4 тысяч известных в мире сортов имеют грузинское происхождение. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври был включен в список нематериального культурного наследия человечества.

