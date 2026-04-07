Нацбанк Грузии готов ответить на любые вызовы – глава регулятора
Конфликт на Ближнем Востоке влияет не только на Грузию, но и на глобальную экономику в целом, заявила глава Нацбанка 07.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-07T15:35+0400
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Рост цен будет зависеть от продолжительности конфликта на Ближнем Востоке и его шокового влияния на мировую экономику, заявила глава Национального банка Грузии Натия Турнава.
Цены на нефть в марте 2026 года резко выросли и в отдельные дни превышали 100 долларов за баррель на фоне опасений дефицита из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. При сохранении серьезных перебоев в поставках отдельные аналитики допускают и гораздо более резкий скачок цен, вплоть до 180-200 долларов за баррель, однако такой сценарий пока рассматривается как экстремальный, а не базовый.
"Ожидания, связанные с инфляцией, управляются относительно хорошо, однако, разумеется, конфликт на Ближнем Востоке влияет не только на Грузию, но и на глобальную экономику в целом, наблюдается высокая волатильность цен на нефть, цены меняются ежечасно. Возможно, это не повлияет на Грузию так, как на глобальные рынки, однако по данным за март мы уже видим умеренное влияние", – сказала Турнава.
По ее данным, вклад изменения цен на нефтепродукты в мартовскую инфляцию составил 0,2%, но Нацбанк готов ответить на любые вызовы.
"Национальный банк готов адекватно ответить на эти вызовы имеющимися в нашем распоряжении инструментами", – сказала Турнава.
Также глава Национального банка объяснила, что работа парламентской комиссии никак не связана с работой Нацбанка в отношении инфляции.
"Есть монетарная политика центрального банка, где основным рычагом является процентная ставка монетарной политики, и мы управляем динамикой цен и инфляцией на макроэкономическом уровне", – сказала Турнава.
Что касается комиссии, то, по словам Турнава, там рассматривается ценообразование в розничной торговле по различным товарным группам, и это служит содействию конкуренции, установлению правил прозрачности ценообразования и выявлению возможных нарушений конкуренции и возможных картельных сговоров.
"Это структурный вопрос, который находится полностью в компетенции правительства, следовательно, одно дополняет другое. Я не вижу здесь никакого противоречия, наоборот, это эффект синергии", – заявила Турнава.
По прогнозам Национального банка Грузии, ожидалось, что инфляция в 2026 году останется выше целевого уровня в 3% и будет находиться в пределах 4%.
В марте годовая инфляция в Грузии, то есть по сравнению с мартом 2025 года, составила 4,3%.