Нацбанк Грузии готов ответить на любые вызовы – глава регулятора

07.04.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Рост цен будет зависеть от продолжительности конфликта на Ближнем Востоке и его шокового влияния на мировую экономику, заявила глава Национального банка Грузии Натия Турнава. Цены на нефть в марте 2026 года резко выросли и в отдельные дни превышали 100 долларов за баррель на фоне опасений дефицита из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. При сохранении серьезных перебоев в поставках отдельные аналитики допускают и гораздо более резкий скачок цен, вплоть до 180-200 долларов за баррель, однако такой сценарий пока рассматривается как экстремальный, а не базовый. По ее данным, вклад изменения цен на нефтепродукты в мартовскую инфляцию составил 0,2%, но Нацбанк готов ответить на любые вызовы. "Национальный банк готов адекватно ответить на эти вызовы имеющимися в нашем распоряжении инструментами", – сказала Турнава. Также глава Национального банка объяснила, что работа парламентской комиссии никак не связана с работой Нацбанка в отношении инфляции. Что касается комиссии, то, по словам Турнава, там рассматривается ценообразование в розничной торговле по различным товарным группам, и это служит содействию конкуренции, установлению правил прозрачности ценообразования и выявлению возможных нарушений конкуренции и возможных картельных сговоров. "Это структурный вопрос, который находится полностью в компетенции правительства, следовательно, одно дополняет другое. Я не вижу здесь никакого противоречия, наоборот, это эффект синергии", – заявила Турнава. По прогнозам Национального банка Грузии, ожидалось, что инфляция в 2026 году останется выше целевого уровня в 3% и будет находиться в пределах 4%. В марте годовая инфляция в Грузии, то есть по сравнению с мартом 2025 года, составила 4,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

