Незаконное хранение оружия и боеприпасов – в Грузии задержаны 12 человек

Арестованным грозит до шести лет лишения свободы 07.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-07T20:02+0400

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Полицейские задержали в Грузии 12 человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе МВД. По информации ведомства, задержания в рамках активной борьбы с организованной преступностью провели в Тбилиси и регионах. В результате личного досмотра, а также обысков домов, автомобилей и вспомогательных складских помещений обвиняемых, в качестве вещественных доказательств были изъяты огнестрельное и автоматическое оружие, ручные гранаты, пистолеты и боевые патроны. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное приобретение, хранение, ношение, сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Задержанным грозит до шести лет тюрьмы. Незаконное хранение оружия – одно из распространенных преступлений в Грузии. В 2025 году всего было зарегистрировано 1 096 подобных фактов, из которых раскрыто 85,7%.

