Незаконное хранение оружия и боеприпасов – в Грузии задержаны 12 человек
Незаконное хранение оружия и боеприпасов – в Грузии задержаны 12 человек
Арестованным грозит до шести лет лишения свободы 07.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-07T20:02+0400
2026-04-07T20:02+0400
2026-04-07T20:02+0400
оружие
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Полицейские задержали в Грузии 12 человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе МВД. По информации ведомства, задержания в рамках активной борьбы с организованной преступностью провели в Тбилиси и регионах. В результате личного досмотра, а также обысков домов, автомобилей и вспомогательных складских помещений обвиняемых, в качестве вещественных доказательств были изъяты огнестрельное и автоматическое оружие, ручные гранаты, пистолеты и боевые патроны. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное приобретение, хранение, ношение, сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Задержанным грозит до шести лет тюрьмы. Незаконное хранение оружия – одно из распространенных преступлений в Грузии. В 2025 году всего было зарегистрировано 1 096 подобных фактов, из которых раскрыто 85,7%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
грузия, новости, происшествия, оружие, оружие, тбилиси, преступность в грузии
Незаконное хранение оружия и боеприпасов – в Грузии задержаны 12 человек
Арестованным грозит до шести лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Полицейские задержали в Грузии 12 человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе МВД.
По информации
ведомства, задержания в рамках активной борьбы с организованной преступностью провели в Тбилиси и регионах.
В результате личного досмотра, а также обысков домов, автомобилей и вспомогательных складских помещений обвиняемых, в качестве вещественных доказательств были изъяты огнестрельное и автоматическое оружие, ручные гранаты, пистолеты и боевые патроны.
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное приобретение, хранение, ношение, сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Задержанным грозит до шести лет тюрьмы.
Незаконное хранение оружия – одно из распространенных преступлений в Грузии. В 2025 году всего было зарегистрировано 1 096 подобных фактов, из которых раскрыто 85,7%.