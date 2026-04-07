"Оптимистичные ожидания": Каладзе о визите американской делегации в Грузию

Власти Грузии готовы начать отношения между двумя странами с новой страницы, заявил генсек правящей партии 07.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-07T14:45+0400

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Власти Грузии оптимистично настроены в отношении восстановления стратегического партнерства между Тбилиси и Вашингтоном на фоне предстоящего визита делегации из США в страну, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и мэр Тбилиси Каха Каладзе. В апреле в Грузию для изучения текущих процессов в стране прибудет группа из США, сообщил ранее председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили. Он подчеркнул, что грузинские власти стремятся восстановить отношения с американской стороной "через каждую встречу и диалог". "У меня оптимистичные ожидания, чему способствует телефонный разговор между премьер-министром Ираклием Кобахидзе и госсекретарем США Марко Рубио, а также озвученные месседжи. Соответственно, давайте подождем", – сказал Каладзе журналистам. По его словам, власти Грузии готовы начать отношения между двумя странами с новой страницы. "Для нас важны дружба, стратегическое партнерство, и, самое главное, чтобы все это было взаимным", – подчеркнул Каладзе. Грузия и США Сегодня отношения между Грузией и США носят формальный характер. При администрации бывшего президента США Джо Байдена между странами было приостановлено стратегическое партнерство, действовавшее с 2009 года, а против ряда грузинских чиновников были введены визовые санкции. Финансовые ограничения со стороны Вашингтона были введены и против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений стал ряд законов, принятых в Грузии, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузить отношения и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве на равных условиях. Среди ожидаемых шагов назывались введение безвизового режима для граждан Грузии и запуск прямых авиарейсов. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока не получила. В отличие от ряда европейских стран администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, однако контактов на высшем уровне пока нет, а взаимодействие ограничивается коммуникацией через дипломатические представительства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

