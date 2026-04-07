https://sputnik-georgia.ru/20260407/peskov-rossiya-poluchaet-mnozhestvo-zaprosov-na-postavku-svoikh-energoresursov-297992457.html
Песков: Россия получает множество запросов на поставку своих энергоресурсов
Песков: Россия получает множество запросов на поставку своих энергоресурсов
Sputnik Грузия
Конъюнктура глобального энергетического рынка в современных условиях изменилась кардинально, отметил пресс-секретарь российского президента 07.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-07T16:04+0400
2026-04-07T16:04+0400
2026-04-07T16:05+0400
россия
экономика
в мире
политика
дмитрий песков
владимир путин
москва
сербия
обострение ситуации на ближнем востоке
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1e/260030080_0:0:2640:1486_1920x0_80_0_0_21ad09ed14976c4b3fd68f573bb55691.jpg
ТБИЛИСИ, 7 апр – Sputnik. Россия получает огромное количество запросов из разных стран мира на поставки энергоресурсов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что в настоящее время мир движется по пути, который ведет к глобальному энергетическому и экономическому кризису. В такой ситуации спрос и цены на энергоресурсы на мировом рынке очень кардинально изменились, подчеркнул Песков.По его словам, Москва в настоящее время получает много запросов из разных стран мира на поставку российских нефти и газа."Огромное количество запросов на приобретение наших энергоресурсов из альтернативных направлений", – подчеркнул Песков.Он добавил, что российская сторона поддерживает контакты с потенциальными потребителями российских нефти и газа, рассматривая предложения с учетом национальных интересов.В настоящее время, по словам Пескова, Россия ведет переговоры о поставках своих энергоносителей в Сербию и Венгрию.В январе совет Евросоюза одобрил запрет на импорт сжиженного природного газа из России с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству совместно с российскими компаниями проработать вопрос поставок природного газа из России на перспективные рынки. Он отмечал, что России может быть выгоднее прекратить поставки энергоресурсов на европейский рынок, не дожидаясь вступления в силу ограничений Евросоюза, и уйти на новые рынки и там закрепиться.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
москва
сербия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1e/260030080_0:0:2640:1980_1920x0_80_0_0_1b75cc89949b5e7eab5038cdb4aacbc1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, экономика, в мире, политика, дмитрий песков, владимир путин, москва, сербия, обострение ситуации на ближнем востоке
россия, экономика, в мире, политика, дмитрий песков, владимир путин, москва, сербия, обострение ситуации на ближнем востоке
Песков: Россия получает множество запросов на поставку своих энергоресурсов
16:04 07.04.2026 (обновлено: 16:05 07.04.2026)
Конъюнктура глобального энергетического рынка в современных условиях изменилась кардинально, отметил пресс-секретарь российского президента
ТБИЛИСИ, 7 апр – Sputnik. Россия получает огромное количество запросов из разных стран мира на поставки энергоресурсов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что в настоящее время мир движется по пути, который ведет к глобальному энергетическому и экономическому кризису. В такой ситуации спрос и цены на энергоресурсы на мировом рынке очень кардинально изменились, подчеркнул Песков.
"Сейчас, когда мир уже уверенно вступил на путь экономического и энергетического кризиса, довольно серьезного, масштабы которого разрастаются изо дня в день, то, конечно, рынок и конъюнктура рыночная в области энергетики, энергоресурсов полностью изменилась", – сказал официальный представитель Кремля.
По его словам, Москва в настоящее время получает много запросов из разных стран мира на поставку российских нефти и газа.
"Огромное количество запросов на приобретение наших энергоресурсов из альтернативных направлений", – подчеркнул Песков.
Он добавил, что российская сторона поддерживает контакты с потенциальными потребителями российских нефти и газа, рассматривая предложения с учетом национальных интересов.
В настоящее время, по словам Пескова, Россия ведет переговоры о поставках своих энергоносителей в Сербию и Венгрию.
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, когда США и Израиль с 28 февраля стали наносить удары по Ирану, республика закрыла Ормузский пролив, который служил ключевым каналом поставок энергоресурсов из арабских стран на мировой рынок. Это спровоцировало резкий рост цен на энергоносители.
В январе совет Евросоюза одобрил запрет на импорт сжиженного природного газа из России с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.
Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству совместно с российскими компаниями проработать вопрос поставок природного газа из России на перспективные рынки. Он отмечал, что России может быть выгоднее прекратить поставки энергоресурсов на европейский рынок, не дожидаясь вступления в силу ограничений Евросоюза, и уйти на новые рынки и там закрепиться.