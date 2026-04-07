Песков: Россия получает множество запросов на поставку своих энергоресурсов

Конъюнктура глобального энергетического рынка в современных условиях изменилась кардинально, отметил пресс-секретарь российского президента 07.04.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 апр – Sputnik. Россия получает огромное количество запросов из разных стран мира на поставки энергоресурсов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что в настоящее время мир движется по пути, который ведет к глобальному энергетическому и экономическому кризису. В такой ситуации спрос и цены на энергоресурсы на мировом рынке очень кардинально изменились, подчеркнул Песков.По его словам, Москва в настоящее время получает много запросов из разных стран мира на поставку российских нефти и газа."Огромное количество запросов на приобретение наших энергоресурсов из альтернативных направлений", – подчеркнул Песков.Он добавил, что российская сторона поддерживает контакты с потенциальными потребителями российских нефти и газа, рассматривая предложения с учетом национальных интересов.В настоящее время, по словам Пескова, Россия ведет переговоры о поставках своих энергоносителей в Сербию и Венгрию.В январе совет Евросоюза одобрил запрет на импорт сжиженного природного газа из России с 1 января 2027 года и российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству совместно с российскими компаниями проработать вопрос поставок природного газа из России на перспективные рынки. Он отмечал, что России может быть выгоднее прекратить поставки энергоресурсов на европейский рынок, не дожидаясь вступления в силу ограничений Евросоюза, и уйти на новые рынки и там закрепиться.

