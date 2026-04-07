Роль Грузии в мировой логистике растет – замминистра о рекордных перевозках

Рекордные показатели были зафиксированы в контейнерных перевозках в 2025 году, где рост составил 17%, в перевозках генеральных грузов – 20%, а в паромных...

2026-04-07T12:09+0400

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Роль Грузии в региональной и глобальной логистике растет – в 2025 году был зафиксирован рекордный объем контейнерных перевозок, заявила замглавы Минэкономики Тамар Иоселиани. По ее словам, рекордные показатели были зафиксированы в контейнерных перевозках в 2025 году, где рост составил 17%, в перевозках генеральных грузов – 20%, а в паромных перевозках – 31%. Иоселиани подчеркнула, что позитивная динамика сохранится и в 2026 году: количество контейнеров, обработанных в грузинских морских портах в первом квартале текущего года, составило 188 149 TEU, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2025 года (180 177 TEU). В первом квартале 2026 года морской порт Поти зафиксировал наибольшее количество обработанных контейнеров, а также число принятых контейнеровозов. Кроме того, стоит подчеркнуть увеличение количества обработанных контейнеров в морском порту Батуми (+3%). "Эти данные свидетельствуют об активных усилиях правительства Грузии по развитию морской инфраструктуры страны", – отметила замминистра. Говоря о роли Грузии в региональной и глобальной логистике, Иоселиани акцентировала внимание на новых стратегических проектах, находящихся в настоящее время на стадии разработки, включая проект глубоководного порта Анаклия, который впервые позволит стране принимать суда классов Panamax и Post-Panamax. По ее словам, важное значение имеет также продолжающийся процесс цифровой трансформации. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на данный момент порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. Порт Анаклия Начатое в сентябре 2024 года строительство глубоководного порта, активно продолжилось и в 2025 году. Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта, которые должны завершиться за три года, выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul. Важным моментом реализации проекта порта является тот факт, что правительство так и не подписало соглашение с китайским инвестором в 2025 году, как и анонсировалось. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. является единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором продолжаются до сих пор. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. Глубоководный порт для Грузии – не просто инфраструктурный объект, а элемент стратегии укрепления экономической роли как транзитного хаба, который способен повлиять на динамику региональных грузопотоков.

