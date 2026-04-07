Sputnik Грузия
Тюрьмы Грузии принимают пасхальные посылки для заключенных
Согласно утвержденным правилам, родственники могут передать ограниченное количество мяса, выпечки и традиционной атрибутики 07.04.2026
2026-04-07T10:52+0400
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Пенитенциарные учреждения Грузии возобновят прием посылок для заключенных в связи с пасхальными праздниками 8 и 9 апреля с 10:00 до 18:00, сообщили в Специальной пенитенциарной службе.Согласно установленным правилам, в посылки разрешено включать до 3 кг жареного или вареного мяса, одну вареную и одну жареную курицу, до 2 кг сыра, по три хачапури и лобиани, две паски, 10 красных яиц, выпечку без крема, а также до 3 кг огурцов и 3 кг помидоров.Согласно правилам приема посылок в тюрьмы, все продукты, кроме огурцов и помидоров, должны быть нарезаны, а мясо должно быть без костей. В противном случае посылка принята не будет.Дополнительную информацию можно получить по горячей линии Специальной пенитенциарной службы – 1500. В ведомстве подчеркнули, что процесс приема посылок будет обеспечен в бесперебойном режиме.В посылках заключенным запрещено передавать любое оружие, химикаты, ядовитые и огнеопасные вещества, деньги, ценные предметы и ценные бумаги, оптические средства, алкоголь, духи и любые средства на спирту, карты, документы, телефоны, а также любые средства для аудио- и видеофиксации.Нарушителям грозит уголовное наказание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
© photo: Sputnik / StringerРуставская тюрьма - вышка охраны и полицейские
Руставская тюрьма - вышка охраны и полицейские - Sputnik Грузия, 1920, 07.04.2026
© photo: Sputnik / Stringer
