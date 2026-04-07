https://sputnik-georgia.ru/20260407/tyurmy-gruzii-prinimayut-paskhalnye-posylki-dlya-zaklyuchennykh-297972781.html

Тюрьмы Грузии принимают пасхальные посылки для заключенных

Согласно утвержденным правилам, родственники могут передать ограниченное количество мяса, выпечки и традиционной атрибутики 07.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-07T10:52+0400

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262007544_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_5493c101daa5dfb7d8ffbc226f33f5f1.jpg

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Пенитенциарные учреждения Грузии возобновят прием посылок для заключенных в связи с пасхальными праздниками 8 и 9 апреля с 10:00 до 18:00, сообщили в Специальной пенитенциарной службе.Согласно установленным правилам, в посылки разрешено включать до 3 кг жареного или вареного мяса, одну вареную и одну жареную курицу, до 2 кг сыра, по три хачапури и лобиани, две паски, 10 красных яиц, выпечку без крема, а также до 3 кг огурцов и 3 кг помидоров.Согласно правилам приема посылок в тюрьмы, все продукты, кроме огурцов и помидоров, должны быть нарезаны, а мясо должно быть без костей. В противном случае посылка принята не будет.Дополнительную информацию можно получить по горячей линии Специальной пенитенциарной службы – 1500. В ведомстве подчеркнули, что процесс приема посылок будет обеспечен в бесперебойном режиме.В посылках заключенным запрещено передавать любое оружие, химикаты, ядовитые и огнеопасные вещества, деньги, ценные предметы и ценные бумаги, оптические средства, алкоголь, духи и любые средства на спирту, карты, документы, телефоны, а также любые средства для аудио- и видеофиксации.Нарушителям грозит уголовное наказание.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

