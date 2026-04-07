Углубление мирных отношений между странами Закавказья не имеет альтернативы – Каладзе

В отличие от президента Азербайджана, отдельные европейские политики не говорят целенаправленно о важности Грузии в рамках Среднего коридора, отметил политик 07.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-07T16:07+0400

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Углублению мирных и дружественных отношений между странами региона нет альтернативы, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и мэр Тбилиси Каха Каладзе.Каладзе прокомментировал визит в Тбилиси президента Азербайджана Ильхама Алиева. По его словам, визиты лидеров Грузии и Азербайджана способствуют углублению дружественных отношений. "Отношения между Грузией и Азербайджаном и стратегическое партнерство важны. Я приветствую этот визит. Учитывая сложные процессы, происходящие на Ближнем Востоке, нет альтернативы миру. У нас дружеские отношения с Азербайджаном. Такие визиты лидеров стран способствуют углублению дружественных отношений", – сказал он. По собственной оценке Каладзе, в отличие от президента Азербайджана, отдельные европейские политики не говорят целенаправленно о важности Грузии в рамках Среднего коридора. Транзитная роль Грузии играет особенно важную роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. Как отметил Каладзе, геополитическое положение Грузии важно для всех, соответственно, желательно использование страны в этом коридоре. Также мэр Тбилиси назвал политическим решением тот факт, что некоторые европейские политики не упоминают роль Грузии в Среднем коридоре. "Мы видим, что в последние годы в адрес нашей страны ведутся шантаж, оскорбления и угрозы. Такое отношение неприемлемо. Мы знаем, что причина этого в том, что мы не предпринимали шагов, которые могли бы нанести вред экономическому развитию страны и грузинскому народу, поэтому они и проявляют агрессивное отношение к Грузии", – отметил Каладзе. Визит Алиева в Грузию завершился встречей с Иванишвили. Президент Азербайджана вместе с супругой прибыл в Тбилиси с государственным визитом 6 апреля. В рамках визита прошла совместная пресс-конференция с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе, после чего переговоры продолжились в расширенном формате с участием правительственных делегаций. В частности, обсуждались развитие торгово-экономического сотрудничества и полный потенциал взаимодействия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

