Агентство обслуживания МВД вносит изменения в график работы
Агентство обслуживания МВД вносит изменения в график работы
В Грузии в этом году пасхальные выходные начнутся 10 апреля и продлятся до 13 апреля включительно 08.04.2026
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Структурные подразделения Агентства обслуживания МВД Грузии приостанавливают работу с 9 по 13 апреля 2026 года, сообщили в пресс-службе ведомства. В Грузии в этом году пасхальные выходные начнутся 10 апреля и продлятся до 13 апреля включительно. Граждане, которые должны были сдавать первый этап практического экзамена по вождению (площадка) в этот период, смогут пройти его с 14 по 18 апреля. Срок хранения (резервирования) государственных номерных знаков, истекающий с 9 по 13 апреля, будет продлен до 14 апреля. Для владельцев транспортных средств, у которых крайний срок таможенного оформления приходится на эти даты, штрафы применяться не будут. Новый срок оформления установлен на 14 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
