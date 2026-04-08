Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выдворили почти сотню иностранцев

Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выдворили почти сотню иностранцев

Депортация коснулась граждан России, Турции, Индии, Китая и ряда стран Африки и Азии, нарушивших сроки пребывания 08.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-08T21:01+0400

2026-04-08T21:01+0400

2026-04-08T21:49+0400

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Сотрудники департамента миграции за последние несколько дней депортировали из страны 97 иностранцев, которые незаконно находились на территории Грузии, сообщили в пресс-службе МВД. Среди депортированных – граждане Турции, Китая, Египта, Индии, Туркменистана, Пакистана, Кении, Судана, Узбекистана, Филиппин, Бангладеш, Иордании, России, Сомали, Таиланда и других стран. Они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований, заявили в ведомстве. В соответствии с действующим законодательством, лицам, подвергнутым депортации, въезд в Грузию запрещен. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Ограничение на въезд не применяется к иностранцам, покинувшим страну добровольно. Как ранее заявил министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе, из страны в 2026 году планируют депортировать до четырех тысяч нелегалов.

турция

тбилиси

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, турция, тбилиси, китай