https://sputnik-georgia.ru/20260408/chistaya-investitsionnaya-pozitsiya-gruzii-imeet-otritsatelnoe-znachenie-297999865.html

Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение

Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение

Sputnik Грузия

Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 84,7% к ВВП за год 08.04.2026

2026-04-08T09:01+0400

2026-04-08T09:01+0400

2026-04-08T09:01+0400

экономика

грузия

новости

национальный банк грузии

статистика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271829980_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_8385d637d1eeb1958ed8f71403c85b87.jpg

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 31 декабря 2025 года имеет отрицательное значение и составляет 32,3 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За 2025 год показатель ухудшился на 2,5 миллиарда долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 84,7% к годовому ВВП.Общие международные активы составляют 19,9 миллиарда долларов, что на 5,1 миллиарда долларов больше показателя на конец 2024 года.Общие международные обязательства на отчетную дату составили 52,3 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 5,1 миллиарда долларов по сравнению с 2024 годом.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика