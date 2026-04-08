Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 84,7% к ВВП за год 08.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-08T09:01+0400
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 31 декабря 2025 года имеет отрицательное значение и составляет 32,3 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.
Чистая международная инвестиционная позиция представляет собой разницу между активами и обязательствами страны, то есть между тем, чем страна владеет, и тем, что она должна. Международная инвестиционная позиция, как и платежный баланс, дает информацию для оценки экономических взаимоотношений страны с остальным миром.
За 2025 год показатель ухудшился на 2,5 миллиарда долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 84,7% к годовому ВВП.
Общие международные активы составляют 19,9 миллиарда долларов, что на 5,1 миллиарда долларов больше показателя на конец 2024 года.
Общие международные обязательства на отчетную дату составили 52,3 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 5,1 миллиарда долларов по сравнению с 2024 годом.