https://sputnik-georgia.ru/20260408/grazhdanin-turtsii-razyskivaemyy-interpolom-zaderzhan-v-batumi-298003307.html
Гражданин Турции, разыскиваемый Интерполом, задержан в Батуми
Гражданин Турции, разыскиваемый Интерполом, задержан в Батуми
Sputnik Грузия
Задержанный помещен в следственный изолятор для проведения процедуры экстрадиции, став уже тридцатым гражданином Турции, переданным Анкаре с начала 2026 года 08.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-08T23:04+0400
2026-04-08T23:04+0400
2026-04-08T23:04+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
батуми
турция
интерпол
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24191/36/241913683_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_1bbc56fe931c89c9a11886b891849d98.jpg
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Батуми (АР Аджария) 33-летнего гражданина Турции, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола за совершение преступлений у себя на родине, говорится в сообщении МВД Грузии. Задержанный разыскивался в Турции за совершение тяжкого преступления. Его поместили под стражу для дальнейшей экстрадиции на родину. Грузия и Турция активно сотрудничают как по линии Интерпола, так и на уровне полицейских атташе. С начала года Грузия задержала и передала Турции до 30 ее граждан, совершивших преступления у себя на родине. Основная часть из них въезжает на территорию Грузии до объявления в розыск в Турции.
тбилиси
батуми
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24191/36/241913683_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_9025abf1b75bcdcd305499c17203f2d1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси, батуми, турция, интерпол
происшествия, грузия, новости, тбилиси, батуми, турция, интерпол
Гражданин Турции, разыскиваемый Интерполом, задержан в Батуми
Задержанный помещен в следственный изолятор для проведения процедуры экстрадиции, став уже тридцатым гражданином Турции, переданным Анкаре с начала 2026 года
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Батуми (АР Аджария) 33-летнего гражданина Турции, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола за совершение преступлений у себя на родине, говорится в сообщении МВД Грузии.
Задержанный разыскивался в Турции за совершение тяжкого преступления. Его поместили под стражу для дальнейшей экстрадиции на родину.
Грузия и Турция активно сотрудничают как по линии Интерпола, так и на уровне полицейских атташе. С начала года Грузия задержала и передала Турции до 30 ее граждан, совершивших преступления у себя на родине. Основная часть из них въезжает на территорию Грузии до объявления в розыск в Турции.