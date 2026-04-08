https://sputnik-georgia.ru/20260408/grazhdanin-turtsii-razyskivaemyy-interpolom-zaderzhan-v-batumi-298003307.html

Гражданин Турции, разыскиваемый Интерполом, задержан в Батуми

Sputnik Грузия

Задержанный помещен в следственный изолятор для проведения процедуры экстрадиции, став уже тридцатым гражданином Турции, переданным Анкаре с начала 2026 года

происшествия

грузия

новости

тбилиси

батуми

турция

интерпол

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24191/36/241913683_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_1bbc56fe931c89c9a11886b891849d98.jpg

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Батуми (АР Аджария) 33-летнего гражданина Турции, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола за совершение преступлений у себя на родине, говорится в сообщении МВД Грузии. Задержанный разыскивался в Турции за совершение тяжкого преступления. Его поместили под стражу для дальнейшей экстрадиции на родину. Грузия и Турция активно сотрудничают как по линии Интерпола, так и на уровне полицейских атташе. С начала года Грузия задержала и передала Турции до 30 ее граждан, совершивших преступления у себя на родине. Основная часть из них въезжает на территорию Грузии до объявления в розыск в Турции.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

