https://sputnik-georgia.ru/20260408/gruzinskie-vaterpolisty-obygrali-sbornuyu-brazilii-i-prodolzhayut-borbu-za-putevku-na-chm-298015647.html
Грузинские ватерполисты обыграли сборную Бразилии и продолжают борьбу за путевку на ЧМ
Sputnik Грузия
08.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-08T17:03+0400
спорт
новости
грузия
словения
бразилия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/08/298014900_0:387:1441:1197_1920x0_80_0_0_ee8cc60b9371286fe097c3c3be4cbfb7.jpg
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло обыграла команду Бразилии во втором матче второго дивизиона квалификации к чемпионату мира 2026 года со счетом 17:15. Основное время завершилось вничью – 12:12, и для определения победителя была назначена серия пенальти. Здесь грузинские ватерполисты проявили большую точность и одержали свою первую победу на турнире. После двух туров у грузинской команды одна победа и одно поражение. Девятого апреля грузинские ватерполисты сыграют третий матч – против Словении. Первый матч квалификации против сборной Турции Грузия проиграла со счетом 16:17. После матчей группового этапа 16 из 24 команд продолжат борьбу в плей-офф, и две лучшие команды получат путевку в финальную стадию чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Австралии с 22 по 26 июля. Матчи второго дивизиона чемпионата мира проходят на Мальте с 7 по 13 апреля.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/08/298014900_0:252:1441:1332_1920x0_80_0_0_67691b5954351141e7aa1f31728e08cf.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
17:00 08.04.2026 (обновлено: 17:03 08.04.2026)
