Грузинские ватерполисты обыграли сборную Бразилии и продолжают борьбу за путевку на ЧМ

Грузинские ватерполисты обыграли сборную Бразилии и продолжают борьбу за путевку на ЧМ

Девятого апреля грузинские ватерполисты сыграют третий матч против Словении 08.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-08T17:00+0400

2026-04-08T17:00+0400

2026-04-08T17:03+0400

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Сборная Грузии по водному поло обыграла команду Бразилии во втором матче второго дивизиона квалификации к чемпионату мира 2026 года со счетом 17:15. Основное время завершилось вничью – 12:12, и для определения победителя была назначена серия пенальти. Здесь грузинские ватерполисты проявили большую точность и одержали свою первую победу на турнире. После двух туров у грузинской команды одна победа и одно поражение. Девятого апреля грузинские ватерполисты сыграют третий матч – против Словении. Первый матч квалификации против сборной Турции Грузия проиграла со счетом 16:17. После матчей группового этапа 16 из 24 команд продолжат борьбу в плей-офф, и две лучшие команды получат путевку в финальную стадию чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Австралии с 22 по 26 июля. Матчи второго дивизиона чемпионата мира проходят на Мальте с 7 по 13 апреля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

словения

бразилия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, словения, бразилия