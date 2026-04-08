Грузинское противостояние в 1/4 Лиги чемпионов: сможет ли Кварацхелия забить Мамардашвили?

Матч "Пари Сен-Жермен" – "Ливерпуль" начнется 8 апреля в 23:00 по тбилисскому времени 08.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-08T14:34+0400

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Две звезды сборной Грузии по футболу – Хвича Кварацхелия и Георгий Мамардашвили – впервые сыграют друг против друга в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Матч "Пари Сен-Жермен" – "Ливерпуль" начнется 8 апреля в 23:00 по тбилисскому времени. Оба футболиста подходят к предстоящему матчу с разным игровым опытом. Кварацхелия был признан лучшим игроком двух последних матчей 1/8 Лиги против лондонского "Челси", сумев переломить ход игры в пользу парижан. Мамардашвили, который выступает в одном из лучших клубов АПЛ, уже доказал, что способен выручать свою команду в решающие моменты в отсутствие основного голкипера Алиссона Беккера. Последний травмирован и пропустит игру в ближайшие несколько месяцев. По словам главного тренера "Пари Сен-Жермен" Луиса Энрике, несмотря на то, что специалисты называют его команду фаворитом предстоящего противостояния, на деле это ничего не значит. Главный тренер англичан Арне Слот признался, что в преддверии противостояния пересмотрел записи прошлогодних матчей против "ПСЖ". По словам главного тренера парижан, он будет доволен, если "ПСЖ" сыграет на том же уровне, как и в прошлом году. В прошлом сезоне ПСЖ встретился с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов и сыграл вничью 1:1 по сумме двух матчей. Французская команда победила англичан в серии послематчевых пенальти и в итоге завоевала первый в своей истории чемпионский титул ЛЧ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

