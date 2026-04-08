Грузинское противостояние в 1/4 Лиги чемпионов: сможет ли Кварацхелия забить Мамардашвили?
14:34 08.04.2026 (обновлено: 14:44 08.04.2026)
© Courtesy of Paris Saint-GermainХвича Кварацхелия
Матч "Пари Сен-Жермен" – "Ливерпуль" начнется 8 апреля в 23:00 по тбилисскому времени
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Две звезды сборной Грузии по футболу – Хвича Кварацхелия и Георгий Мамардашвили – впервые сыграют друг против друга в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
© PSG - Paris Saint-GermainХвича Кварацхелия забил в ворота "Спортинга" в Лиге чемпионов, но не спас "ПСЖ" от поражения
Оба футболиста подходят к предстоящему матчу с разным игровым опытом. Кварацхелия был признан лучшим игроком двух последних матчей 1/8 Лиги против лондонского "Челси", сумев переломить ход игры в пользу парижан.
Мамардашвили, который выступает в одном из лучших клубов АПЛ, уже доказал, что способен выручать свою команду в решающие моменты в отсутствие основного голкипера Алиссона Беккера. Последний травмирован и пропустит игру в ближайшие несколько месяцев.
© Giorgi MamardashviliВратарь Георгий Мамардашвили провел дебютный матч на легендарном стадионе "Энфилд" в составе "Ливерпуля"
По словам главного тренера "Пари Сен-Жермен" Луиса Энрике, несмотря на то, что специалисты называют его команду фаворитом предстоящего противостояния, на деле это ничего не значит.
"На этом этапе Лиги чемпионов нет фаворита. Я не думаю, что преимущество на нашей стороне. Мы хорошо помним прошлый сезон – многие называли фаворитом "Ливерпуль", но в итоге "Пари Сен-Жермен" вышел в следующий этап. Поэтому лично я не вижу фаворита", – сказал Луис Энрике.
Главный тренер англичан Арне Слот признался, что в преддверии противостояния пересмотрел записи прошлогодних матчей против "ПСЖ".
"В этом сезоне мы много раз показывали, что можем быть очень хорошей командой. К сожалению, в этом сезоне мы несколько раз показали, что выглядим уязвимыми, и нам нужно выложиться на полную, как мы это делали много раз в этом сезоне", – сказал Слот.
По словам главного тренера парижан, он будет доволен, если "ПСЖ" сыграет на том же уровне, как и в прошлом году.
В прошлом сезоне ПСЖ встретился с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов и сыграл вничью 1:1 по сумме двух матчей. Французская команда победила англичан в серии послематчевых пенальти и в итоге завоевала первый в своей истории чемпионский титул ЛЧ.