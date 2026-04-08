Какой сегодня церковный праздник: 8 апреля 2026

По православному церковному календарю 8 апреля отмечают Собор Архангела Гавриила, благовествовавшего людям о спасении рода человеческого

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Собор Архангела ГавриилаПо церковному календарю 8 апреля отмечают Собор Архангела Гавриила, принесшего весть Деве Марии о рождении от Нее Спасителя мира.Церковный праздник отмечают на следующий день после Благовещения Пресвятой Богородицы, чтобы, прославив Пречистую Деву и возблагодарив Господа, почтить посланника Божьего – Архангела Гавриила, послужившего таинству спасения человечества.Архистратиг был избран Господом для того, чтобы благовестить Деве Марии и всем людям великую радость о Воплощении Сына Божья.Архангел неоднократно упоминается в Писании как Небесный вестник, посланный Богом. Он вдохновлял пророка Моисея при написании книги Бытия, возвещал о грядущих судьбах еврейского народа пророку Даниилу, праведной Анне являлся с вестью о рождении от нее Девы Марии.Архангел Гавриил явился священнику Захарии, предсказав рождение Иоанна Крестителя. Иосифу Обручнику Архангел открыл тайну воплощения Сына Божья от Девы Марии, а также предупредил о замыслах Ирода и велел бежать в Египет с Богородицей и Младенцем.Именно от Архистратига жены-мироносицы услышали радостную весть о Воскресении Христовом. Он же был послан с Небес для укрепления Спасителя в Гефсиманском саду во время молитвы и для того, чтобы возвестить Богоматери день Ее Успения.Вспоминая многократные явления Архангела Гавриила в этот день, исповедуя ходатайство его о христианах пред Господом, церковь призывает всех с верой и усердием обращаться в молитвах к великому Ангелу.Преподобный ИринейПо церковному календарю 8 апреля поминают преподобного Иринея, пострадавшего при правлении императоров Диоклитиана и Максимиана (284-305), жестоких гонителей христиан.Пресвитер Ириней воспитывал детей вместе с женой в христианском благочестии. За образованность и строгий образ жизни он пользовался всеобщим уважением и был поставлен епископом города Сирмий в Паннонии (ныне Венгрия).Святителя схватили за проповедь Христовой веры и подвергли жестоким пыткам, но ни тюрьма, ни истязания не смогли заставить мученика принести жертвы языческим богам. Когда все попытки сломить дух cвятого были исчерпаны, святителю отрубили голову, а тело сбросили в реку Саву. Произошло это в 304 году.Святые мученикиПо церковному календарю 8 апреля поминают cвятых мучеников, пострадавших примерно в 375-м при короле Унгерихе, жестоком гонителе христиан.Во время Богослужения король приказал поджечь храм. В пожаре тогда погибли 308 человек, из их числа известны имена только 21 мученика. Среди них пресвитеры Вафусий, Верк и монах Арпила.Останки мучеников собрала и перевезла в Сирию вдова готфского короля Алла с дочерью Дуклидой. Возвратившись на родину, Алла мученически погибла. Ее вместе с сыном Агафоном побили камнями.Мощи мучеников оставались у Дуклиды. Часть из них она передала на освящение храма в Кизике (Малая Азия) во время царствования Валентиниана II (364-375) и Феодосия Великого (393-395). Праведная Дуклида скончалась мирно.Преподобный МалхПо церковному календарю 8 апреля поминают преподобного Малха, жившего недалеко от Антиохии Сирийской в IV веке.Малх был единственным сыном земледельца, и по достижении совершеннолетия родители его стали принуждать жениться. Тайно покинув отчий дом, он принял постриг в одном из монастырей, где в течение многих лет проходил послушание.Малх, узнав о смерти отца, решил посетить отчий дом и повидать мать. И хотя игумен монастыря не благословил решение монаха, он отправился в дорогу, присоединившись к группе путников. В дороге на них напали сарацины и, взяв всех в плен, превратили в рабов.Хозяин преподобного насильно женил его на одной из рабынь, но святой сохранил обет целомудрия по взаимному согласию с супругой. Сбежав вместе из плена, они укрылись от преследователей в пещере, оказавшейся логовом львицы. Хищница, не тронув беглецов, растерзала их преследователей, подарив им свободу.По просьбе жены Малх отправил ее в женский монастырь, а сам вернулся в родную обитель, хотя игумена в живых уже не застал. С тех пор преподобный больше не покидал стен монастыря.ИмениныПо церковному календарю 8 апреля именины отмечают Алла, Анна, Анимаиса (Анимаида), Дуклида, Лариса, Авив, Агафон,Авраамий, Агн, Арпила, Альберт, Василий, Верк, Вафусий, Гаафа, Гавриил, Евсевий, Игафракс, Иской, Ириний (Ириней), Кодрат, Констанс, Мамика, Малх, Моика (Моико), Пуллий, Реас, Сила, Сигиц, Сонирил, Степан, Суимвл, Уирко (Вирко), Филл и Ферм.Материал подготовлен на основе открытых источников.

