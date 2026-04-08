Карантин из-за случая бешенства объявлен на востоке Грузии
С начала года по всей стране лабораторно подтверждено три случая бешенства
2026-04-08T18:12+0400
17:53 08.04.2026 (обновлено: 18:12 08.04.2026)
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Карантин объявлен в муниципалитете Цалка (регион Квемо Картли) после выявления 6 апреля случая бешенства лисы, сообщили в Национальном агентстве продовольствия.
Расследование, проведенное инспектором Национального агентства продовольствия, установило, что лису, зараженную бешенством, покусали четыре бездомные собаки.
В целях локализации и предотвращения распространения заболевания по распоряжению губернатора Квемо Картли в зараженном районе и на опасной территории были приняты карантинные меры: дезинфекция очага вирусного заболевания, вакцинация животных, контроль за передвижением животных, изоляция животных, подозреваемых в заражении бешенством, и их перевод в приюты.
С начала года по всей стране лабораторно подтверждено три случая бешенства.
Национальное агентство продовольствия ежегодно проводит бесплатную вакцинацию против бешенства для 300 тысяч домашних животных (собак, кошек).
Как отметили в Агентстве, международный опыт и исследования в области борьбы с бешенством единогласно подтверждают, что контроль численности бездомных и диких собак и их вакцинация играют важную роль в снижении распространения бешенства и его полном искоренении.
После профилактических мер против бешенства, проведенных Национальным агентством продовольствия, число случаев заболевания в 2025 году снизилось на 93% по сравнению с 2012 годом.