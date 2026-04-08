Хидирбегишвили: "Коридор Трампа" не заменит Азербайджану Грузию
13:56 08.04.2026 (обновлено: 14:26 08.04.2026)
Грузия имеет большие преимущества благодаря своему геополитическому местоположению, поэтому "Коридор Трампа" не сможет стать альтернативой "Среднему коридору", важной частью которого является Грузия, заявил политолог, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики, генеральный директор и главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Грузия - это не энергетический, не транспортный коридор, а это мост, соединяющий народы, а не покупателя и продавца, поставщика и получателя. Но, когда напряглись отношения между Ираном и США, вот тот Зангезурский коридор - "Коридор Трампа", который рассматривался как альтернатива маршрута через Грузию, Среднего коридора, его называли альтернативой, но он альтернативой никак не может быть", - заявил Хидирбегишвили.
По словам политолога, Грузия – это транзитная зона, и, как сейчас оказалось, безальтернативная, что в первую очередь вынуждает даже Азербайджан, который позиционирует себя как лидера региона, продолжить тесные дружеские и деловые отношения с Грузией.
"Так как нефть и газ резко дорожают, Азербайджан получил очень большие перспективы, имея эту каспийскую сокровищницу углеводородов. А для этого им обязательно нужна Грузия. Вот Европа еще хранит этот негласный договор, там, где проходят трубопроводы, там воевать и бомбить нельзя, – это негласное правило. Но Трамп решил по-другому и нанес удар. Поэтому все пути проходят через Грузию, и все заинтересованы с нами дружить", – отметил он.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
Транзитная роль Грузии играет особенно важную роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.
