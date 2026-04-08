Минусовая температура и дождь: погода в Грузии ухудшится
Температура воздуха в горных районах опустится до -2, -4 градусов, прогнозируют синоптики 08.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-08T20:02+0400
погода, грузия, новости, западная грузия, национальное агентство окружающей среды
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Дожди с грозами, ветер и минусовая температура ожидаются в ряде районов Грузии вплоть до 14 апреля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, в ночь с 9 на 10 апреля температура воздуха в горных районах опустится до -2, -4 градусов.
Минусовая температура может нанести ущерб плодовым деревьям в фазе цветения. Кроме того, ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в реках Западной Грузии, а в холмистых и горных районах – вызвать возникновение и активизацию оползневых процессов.
Опасность возникновения природных катастроф оценивается как средняя.