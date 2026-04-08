Море и немного Трампа – грузинская оппозиция нашла яркое название для порта Анаклия

В оппозиционной партии считают, что порт Анаклия надо сделать воротами "Дороги Трампа" через Сюникскую область Армении в западный мир 08.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-08T14:54+0400

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Представители оппозиционной партии "Лело – Сильная Грузия" предлагают назвать порт Анаклия на Черном море в честь президента США Дональда Трампа и сделать его частью нового международного транзитного маршрута, так называемого "Маршрута Трампа", с соответствующим заявлением выступил генеральный секретарь партии Ираклий Купрадзе на брифинге. Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года. По его словам, после армяно-азербайджанских договоренностей на Кавказе сформировался важный транспортный коридор, и Грузия не должна остаться в стороне. Ключевую роль в этом, по мнению оппозиционной партии, может сыграть порт Анаклия. В "Лело" также отметили, что для реализации проекта государство должно предоставить следующие политические гарантии и публично, четко обозначить их: Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, первая фаза проекта строительства глубоководного порта завершится не позднее 2029 года. В первую фазу будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после ее завершения порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором продолжаются до сих пор. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

