Море и немного Трампа – грузинская оппозиция нашла яркое название для порта Анаклия
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaАнаклия. Грузия. Порт
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Подписаться
В оппозиционной партии считают, что порт Анаклия надо сделать воротами "Дороги Трампа" через Сюникскую область Армении в западный мир
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Представители оппозиционной партии "Лело – Сильная Грузия" предлагают назвать порт Анаклия на Черном море в честь президента США Дональда Трампа и сделать его частью нового международного транзитного маршрута, так называемого "Маршрута Трампа", с соответствующим заявлением выступил генеральный секретарь партии Ираклий Купрадзе на брифинге.
Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года.
"Мы призываем все заинтересованные стороны назвать порт Анаклия в честь президента Трампа и сделать его воротами "Дороги Трампа" в западный мир, что принесет нам безопасность, западные инвестиции и экономическое процветание", – сказал Купрадзе.
По его словам, после армяно-азербайджанских договоренностей на Кавказе сформировался важный транспортный коридор, и Грузия не должна остаться в стороне. Ключевую роль в этом, по мнению оппозиционной партии, может сыграть порт Анаклия.
"Маршрут Трампа" (TRIPP – Trump Route for International Peace and Prosperity) – это проект транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через Сюникскую область Армении, созданный при посредничестве США. Он предполагает строительство железной дороги, трубопроводов и связь с Ираном, при этом управление участком передано американским компаниям на 99 лет.
В "Лело" также отметили, что для реализации проекта государство должно предоставить следующие политические гарантии и публично, четко обозначить их:
Проект глубоководного порта Анаклия должен быть объявлен национальным приоритетом номер один;
Ведущую роль в проекте должны играть американские и трансатлантические финансовые институты;
Порт Анаклия должен быть объявлен стратегическим объектом национального значения;
Проект не должен находиться под доминированием структур, связанных с государственными интересами России и Китая;
Проект Анаклия и все связанные с ним соглашения должны быть публичными, чтобы предотвратить повторение ситуации с арабскими "фиктивными инвестициями".
Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, первая фаза проекта строительства глубоководного порта завершится не позднее 2029 года. В первую фазу будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после ее завершения порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год.
Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором продолжаются до сих пор.
Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело – Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор.