"Мост с Россией" – воспоминания о встречах с Патриархом Илией II

Гендиректор и главред ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили в колонке для Sputnik...

2026-04-08T12:36+0400

Во время бесед с ним говорил больше я, но вопросы больше задавал он, потому что глубоко интересовался новой информацией. Я задавал Католикосу-Патриарху лишь самые важные вопросы – и не потому, что не хотел его утруждать, а потому, что в большинстве случаев ответ был в глазах Святейшего, и я быстро понял это. "Вижу, что ты понимаешь что к чему, догадываешься, что я тебе отвечу, а о чём промолчу. Тогда зачем спрашивать?!" – читалось в пронзительных и глубоких глазах Илии Второго. Насколько медлительными были его движения, настолько молниеносно работали его ум и память, поэтому он всегда опережал собеседника на шаг. Илия II был наделен необычайным даром остроумия, когда двумя словами можешь сразить любого наповал. Хочу вспомнить рассказанный мне Святейшим случай, как однажды президент Саакашвили, обосновавшийся в Авлабарской резиденции, чтобы следить за всеми нами сверху из стеклянного купола (куда он затащил Шерон Стоун, чтобы похвастаться достопримечательностью), позвонил Патриарху не на шутку встревоженный. Дело в том, что напротив президентской резиденции, в низине через Куру, располагается резиденция Патриарха, и охрана доложила Саакашвили, что к приемному залу скромной патриаршей резиденции пристроили застекленную веранду, откуда хорошо виден президентский дворец. Крошечный застекленный балкончик пристроили по желанию Патриарха для того, чтобы он ухаживал за своими любимыми цветами, которые он мне с гордостью показывал, а выходящая на Куру сторона резиденции, где устроили оранжерею, является самой солнечной. Все это не мог не знать подозрительный Саакашвили, но он не постеснялся позвонить Католикосу-Патриарху всея Грузии, чтобы с присущим ему хамством спросить: "Зачем Вам эта веранда?" "Чтобы вместе с восходом Солнца лицезреть Вас, Ваше Превосходительство!" – не замедлил ответить Патриарх (к которому, как к "достопримечательности", бесцеремонный Саакашвили притащил Шерон Стоун). А в мае 2014 года, уже во время власти "Грузинской мечты", Духовный отец грузинской нации обратился к парламенту Грузии с рекомендацией не принимать продиктованный Евросоюзом Антидискриминационный закон, который практически был законом о эксклюзивной защите прав меньшинств в ущерб православному гетеросексуальному большинству. Но парламент проигнорировал обращение Патриархии ГПЦ и принял инициированный спикером Давидом Усупашвили (матерым иностранным агентом, как и его супруга – тогдашний министр обороны Тинатин Хидашели) Антидискриминационный закон, в корне противоречащий грузинским традициям и менталитету, подрывающий устои грузинского государства и общества. Илия Второй скончался, но Антидискриминационный закон по сей день не отменен. И лишь тогдашний премьер-министр Ираклий Гарибашвили инициировал в противовес Антидискриминационному закону Закон о браке как о союзе мужчины и женщины, после чего его уволили, а недавно посадили в тюрьму. Хочу напомнить, что после того, как 17 мая местное сообщество ЛГБТКИ+ "Tbilisi Pride" ежегодно и безуспешно попыталось провести на проспекте Руставели гей-парад, что всегда заканчивалось побоищами, Католикос-Патриарх учредил 17 мая 2014 года День святости семьи и уважения к родителям, чем раз и навсегда разрешил проблему. После этого геев в Грузии никто не обижал, а я опять не могу не вспомнить юмор Патриарха, когда в 2015 году я пришел к нему, чтобы попросить принять и благословить созданный в Тбилисском муниципалитете (Сакребуло) Совет по национальным меньшинствам. "Каким меньшинствам?!" – вдруг непривычно строго переспросил меня Патриарх, и я на миг осекся. Но взглянув в его глаза, я понял, что Святейший все прекрасно понял и шутит. "Национальным меньшинствам, Ваше Святейшество, национальным!" – ответил я, не в силах сдержать смех. "Пусть приходят, когда тебе удобно, хоть завтра", – сказал Патриарх. В тот вечер что-то побудило меня взять обе руки сидящего в кресле Патриарха и прижать ладонями к моему лицу, стараясь запомнить их тепло навсегда… Грузинская православная церковь и ее Католикос-Патриарх Илия Второй – единственный мост между Россией и Грузией, который Западу не удалось обрушить руками продажных иностранных агентов – НПО, медиа и политических партий. 25 января 2011 года Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Бичвинтский и Цхум-Абхазский, Святейший и Блаженнейший Илия Второй в своей резиденции в Патриархии ГПЦ благословил ГРУЗИНФОРМ. Отметив с удовлетворением, что на сайте грузинского информационно-аналитического агентства есть русская версия и рубрика "РЕЛИГИЯ", в которой, кроме деятельности Грузинской православной церкви, освящаются события из жизни всех традиционных в Грузии религий и конфессий, а также РПЦ и служение Патриарха Московского и всея Руси, Святейший и Блаженнейший сказал следующие слова: "Можете быть спокойны на этот счёт, Ваше Святейшество! Хидирбегишвили ("хиди" груз. – мост) мост уж никак не обрушит!" – ответил я Патриарху, который рассмеялся от души. "Меня очень обрадовали ваше начинание, вы делаете большое, по-настоящему национальное дело! Ваша работа очень важна, очень нам дорога и мы поддержим вас во всём! Благословляю вас на вашу плодотворную деятельность и желаю всяческих успехов!" - сказал Патриарх, и эти его слова уже 15 лет украшают главную страницу веб-сайта ГРУЗИНФОРМ. Сегодня в Тбилиси вспоминают, как однажды представители аккредитованного в Грузии западного дипкорпуса явились на аудиенцию в резиденцию Патриарха и два часа кряду выражали ему недовольство на предмет несоответствия Грузии и грузин "евроатлантическим демократическим ценностям" и стандартам. Патриарх молча выслушал западных послов, не перебивая ни словом, и когда они закончили, после небольшой паузы, ответил одним предложением: "Я – Патриарх Илия Второй, Илия Первый был 1500 лет назад", после чего аудиенция завершилась. Неизвестно – поняли ли тогда заморские послы – в какую страну они приехали служить, но они не могли не понять это сегодня, после того, как вся Грузия вышла провожать своего Духовного отца в последний путь – из Сионского храма – в Троицкий (Самеба) – и обратно в Сиони. А Грузинская Православная Церковь, которую он возродил, в ближайшее время причислит Илию Второго к лику святых. Святой Синод ГПЦ, возглавляемый Католикос-Патриархом, 40 голосами против 7 не признал лже-томос об автокефалии, выданный раскольничьей церкви Украины Варфоломеем Константинопольским. Благодаря мудрости и дипломатии Патриарха всея Грузии Илии Второго, который был и остался до последнего дня митрополитом Пицундским (Бичвинтским) и Сухум-Абхазским (Цхум-Абхазским), Русская Православная Церковь не признала автокефалию для "Абхазской церкви", хотя её представители летали к Варфоломею с просьбой предоставить ей Томос, как украинцам. Тело Церкви Христовой осталось неделимым и церковные границы Грузии сегодня не совпадают с де-факто границами, в чём заслуга грузинского Патриарха и его собрата во Христе – Патриарха России. Вот почему не только Православие, а лично Католикос-Патриарх Илия Второй олицетворял МОСТ МЕЖДУ ГРУЗИЕЙ И РОССИЕЙ. 21-22 июля 2012 года, по приглашению Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II Грузию посетил президент Международного общественного Фонда единства православных народов (МОФЕПН) Валерий Алексеев, который назвал меня человеком "бридж" ("bridge" англ. – мост), намекая на происхождение фамилии "Хидирбегишвили" ("хиди" груз.– мост). "Господин Хидирбегишвили, Вы, как человек – мост, "бридж", работа которого направлена на соединение двух важнейших институтов – гражданского общества и Православной Церкви, несомненно, понимаете – как это важно!" - сказал профессор Алексеев и мне сразу вспомнился Крест из виноградной лозы Святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, горизонтальная ветвь которого действительно подобна мосту между православными – грузинским и русским – народами, прогнувшемуся под тяжестью последних лет… Так будем же молиться, чтобы выдержала опора, несмотря ни на что, всё ещё подпирающая прогнувшийся мост между Россией и Грузией – вертикаль Креста Спасителя нашего, Иисуса Христа! Ведь, как сказал Католикос-Патриарх Илиа II в своей проповеди, горизонталь Креста символизирует любовь человека к ближнему, а вертикаль – его стремление к Богу! Утром 5 марта 2012 года я, единственный из Грузии, поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах, "которой не помешали никакие "болота" (митинги на Болотной площади – ред.) и "дожди" (антиправительственная телекомпания "Дождь" - ред.). "Счастье и процветание России - это счастье и процветание всех братских народов, в том числе - грузинского, потому, что если счастлив твой сосед и брат – счастлив и ты, и наоборот", - сказано, в частности, в моём поздравительном послании, где выражаю надежду, что во время президентства Путина Грузия вновь станет единой. За этим последовали десятки кибератак на сервер провайдера со взломами сайта ГРУЗИНФОРМ, тысячи угроз по телефону и в социальных сетях, а также два нападения с нанесением физических травм и покушение на жизнь – подстроенная автокатастрофа (сотни страниц и десятки видеофайлов журналистского расследования были сразу же переданы в силовые структуры, но, по понятным причинам, безрезультатно). Об этом сообщили Католикос-Патриарху, после чего мне позвонили и сообщили, что Святейший хочет меня видеть. Не успел я подойти к Илие Второму и преклонить колено, как он положил мне на голову свою удивительно мягкую, но сильную руку (прямо на недавно наложенные швы), а потом сказал – я знаю про твои истории, поговорим о другом. И мы долго говорили о другом, но он с болью смотрел мне прямо в глаза, не унижая сочувствием, потому что Святейший хорошо знал – кому и как выражать поддержку. И вот, на следующий день, а точнее - 13 марта 2012 года, Путина с победой на президентских выборах поздравляет уже Патриарх! Большей поддержки я не получал в своей жизни никогда: "Вы нападали на Хидирбегишвили за поздравление Путину?! А вот теперь я, Патриарх Илия, поздравляю Путина - давайте, нападайте на меня, если можете!", - как бы заявил этим во всеуслышание Святейший, что имело шокирующий эффект в Грузии, особенно - для режима Саакашвили и его приспешников, которым оставалось зверствовать неполные семь месяцев, но уходить они не собирались. Вот что говорилось в поздравительном послании Католикос-Патриарха всея Грузии, которое во многом совпадало с моим: "Примите наше поздравление в связи с избранием вас на высокую должность президента Российской Федерации. Думаем, что ваш большой опыт окажет содействие развитию мира и благополучия в вашем государстве. Русские и грузины - нации одной веры, что сближает нас, но ни Грузия, ни наша церковь никогда не смирится с отрывом Абхазии и Цхинвальского региона от нашей станы. Хотя, считаем, что несмотря на все трудности, между Россией и Грузией совершенно возможны добрые отношения, что произойдёт только в том случае, если восторжествует историческая справедливость. Мы уверены, что рано или поздно, будет восстановлена территориальная целостность Грузии, но будет хорошо, если это произойдёт в период вашего правления. Желаем вам здоровья, а вашей стране - дальнейшего процветания". Вот почему Грузия – не коридор, как полагал президент Шеварднадзе, а МОСТ С ДВУХСТРОННИМ ДВИЖЕНИЕМ, соединяющий не поставщика и покупателя, а народы. А звёзды – это души великих, освещающие нам Путь. Их зажигает Бог, и 17 марта на небосклоне зажглась новая звезда, имя которой – ИЛИЯ.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

