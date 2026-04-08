Неафишируемая дружественность как релевантный статус-кво в российско-грузинских связях
Кто может решить проблемы в грузино-российских отношениях? На эти вопросы отвечает политолог и эксперт Арно Хидирбегишвили.
Налаживание грузино-российских отношений под силу Центру принятия решений, который есть и в Грузии, и в России, а не активистам и "посланцам" в Москву, выступающим за народную дипломатию, заявил политолог, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики, генеральныйдиректор и главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили на пресс-концеренции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Хочу обратиться к грузинским активистам и посланцам в Москву, которые вводят в заблуждение и грузинскую общественность, и российских политиков. Это не их компетенция... Есть центр принятия решений и в Тбилиси, и в Москве. И в каких-то инициативах, добровольческих мерпориятиях, идеях, нет необходимости... Для Грузии и России наиболее оптимальный вариант, "не дразнить гусей". Так думают в центрах принятия решений. И сохранять между собой режим неофишированной дружественности", - заявил Хидирбегишвили.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
На сегодня политический диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских переговоров, а гуманитарный – в рамках встреч специальных представителей двух стран.
