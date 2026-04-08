Новшества Грузинской железной дороги – подробности
Кроме покупки новых поездов, на ГЖД ожидается и открытие новых рейсов
2026-04-08T19:09+0400
© courtesy of Georgian Railway Двухэтажный пассажирский поезд Тбилиси - Батуми
Кроме покупки новых поездов, на ГЖД ожидается и открытие новых рейсов
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Грузинская железная дорога запускает новые рейсы и будет модернизирована, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
В 2025 году правительство Грузии назвало модернизацию государственной компании АО "Грузинская железная дорога" одним из своих приоритетов.

""Грузинская железная дорога разработала план действий по развитию на 2026-2028 годы. Согласно этому плану, мы закупим 50 новых локомотивов и 1500 новых вагонов, а также внедрим современные железнодорожные системы, в результате чего улучшатся операционные процессы и удвоится пропускная способность ГЖД", – сказал Кобахидзе.

Кроме того, по словам премьер-министра также планируется закупка новых пассажирских поездов.
"Мы закупим 10 новых пассажирских поездов, в результате чего все магистральные рейсы будут выполняться новыми поездами. Перевозки станут более комфортными и быстрыми как для наших граждан, так и для гостей страны. Годовой показатель пассажироперевозок увеличится с 2 до 5 миллионов", – отметил Кобахидзе.

Новые рейсы

Также, по словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, в 2026 году будут открыты два новых рейса.

"В августе завершится ремонт железной дороги Тбилиси-Ахалцихе, в результате будет восстановлен этот рейс, отмененный с 2009 года. И время в пути из Тбилиси до Ахалцихе сократится с 6 до 3 часов, то есть вдвое", – сказал Кобахидзе.

Кроме того, будет добавлено направление Тбилиси-Кутаиси, а дорога до Батуми сократится.
"В августе завершится реабилитация железной дороги Тбилиси-Батуми, в результате чего время в пути сократится с 5,5 часа до 4 часов. Мы сократим время в пути из Тбилиси в Батуми на 1,5 часа", – отметил Кобахидзе.
Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки.
Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление.
В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью нового "Шелкового пути". Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.
