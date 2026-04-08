Новшества Грузинской железной дороги – подробности

Кроме покупки новых поездов, на ГЖД ожидается и открытие новых рейсов 08.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-08T19:09+0400

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Грузинская железная дорога запускает новые рейсы и будет модернизирована, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В 2025 году правительство Грузии назвало модернизацию государственной компании АО "Грузинская железная дорога" одним из своих приоритетов. Кроме того, по словам премьер-министра также планируется закупка новых пассажирских поездов. "Мы закупим 10 новых пассажирских поездов, в результате чего все магистральные рейсы будут выполняться новыми поездами. Перевозки станут более комфортными и быстрыми как для наших граждан, так и для гостей страны. Годовой показатель пассажироперевозок увеличится с 2 до 5 миллионов", – отметил Кобахидзе. Новые рейсы Также, по словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, в 2026 году будут открыты два новых рейса. Кроме того, будет добавлено направление Тбилиси-Кутаиси, а дорога до Батуми сократится. "В августе завершится реабилитация железной дороги Тбилиси-Батуми, в результате чего время в пути сократится с 5,5 часа до 4 часов. Мы сократим время в пути из Тбилиси в Батуми на 1,5 часа", – отметил Кобахидзе. Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью нового "Шелкового пути". Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.

