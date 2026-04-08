Новые правила для трудоустройства иностранцев в Грузии: что меняется?

Новые правила для трудоустройства иностранцев в Грузии: что меняется?

Sputnik Грузия

Разрешение на работу стало обязательным условием для трудоустройства в Грузии иностранцев с 1 марта 08.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-08T13:41+0400

2026-04-08T13:41+0400

2026-04-08T14:20+0400

трудовые мигранты

трудоустройство

грузия

общество

новости

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Части иностранцев для работы в Грузии не понадобится разрешение на работу, соответствующие поправки в закон "О трудовой миграции" рассматривает парламент Грузии.Разрешение на работу стало обязательным условием для трудоустройства и работы в Грузии иностранцев с 1 марта 2026 года. Согласно поправкам, в законе появится термин "краткосрочная профессиональная деятельность". Под этим термином подразумевается профессиональная деятельность/услуги, осуществляемые иностранцем в Грузии в течение срока, установленного законодательством, которые не являются долгосрочным трудоустройством на местном рынке труда и связаны с конкретным проектом, мероприятием или услугой. По проекту, перечень видов деятельности, в которых возможно осуществление краткосрочной профессиональной деятельности, определяется соответствующим нормативным актом правительства Грузии. Согласно новшеству, разрешения на работу для осуществления краткосрочной профессиональной деятельности не понадобится, если указанная деятельность:При этом в законе указано, что такая деятельность не дает права для получения трудового ВНЖ в Грузии, поскольку такие иностранцы не считаются трудовыми мигрантами. Причиной такого послабления называются вызовы, которые показали, что в случаях, когда визит иностранного специалиста носит краткосрочный характер и связан с конкретным, разовым проектом или услугой, применение общих иммиграционных фильтров создает излишние административные барьеры. Кроме того, от регулирования освобождается деятельность в руководящем или аудиторском комитете на предприятиях первой, второй и третьей категории. Совершенствование существующих правил направлено на упрощение процессов и их адаптацию к современным трудовым реалиям, что, в свою очередь, будет способствовать привлечению высококвалифицированных кадров и гибкости бизнес-среды, отмечено в проекте.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

трудовые мигранты, трудоустройство, грузия, общество, новости