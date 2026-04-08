https://sputnik-georgia.ru/20260408/ot-velikoy-sredy-do-paskhi-v-kakikh-tbilisskikh-khramakh-proydut-glavnye-sluzhby-298002493.html
От Великой среды до Пасхи: в каких тбилисских храмах пройдут главные службы
Sputnik Грузия
Патриархия Грузии опубликовала график праздничных служб Страстной недели, которые проведет местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио 08.04.2026, Sputnik Грузия
общество
грузия
новости
религия
гпц
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/11/287966728_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_a7724c269e162a5d79e7e561020a2ff7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/11/287966728_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_708098092a71ea63424cfc2dc6d9692d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
10:52 08.04.2026 (обновлено: 10:58 08.04.2026)
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенаки и Чхороцку Шио Муджири, в Великую среду совершит таинство семикратного помазания в патриаршем соборе Святой Троицы Самеба, сообщили в патриархии Грузии.
В Великий четверг, 9 апреля, в 10:00 владыка Шио совершит Божественную литургию святого Василия Великого в соборе Самеба. Вечером, в 18:00, там же будет прочитано Евангелие о двенадцати Страстях Христовых.
На следующий день, 10 апреля, в 9:00 состоится богослужение Великой пятницы, а в 14:00 – вечерня.
Богослужения продолжатся в Страстную субботу: 11 апреля в 23:00 местоблюститель патриаршего престола возглавит Пасхальную литургию в Сионском соборе.
Верующие смогут принять участие в праздничных службах на протяжении всей Страстной недели.
Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение, или Пасху, 12 апреля. Пасха – один из самых широко отмечаемых праздников в Грузии. Как правило, верующие встречают этот день в храмах, где праздничная служба длится почти всю ночь.