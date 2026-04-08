https://sputnik-georgia.ru/20260408/ot-velikoy-sredy-do-paskhi-v-kakikh-tbilisskikh-khramakh-proydut-glavnye-sluzhby-298002493.html

От Великой среды до Пасхи: в каких тбилисских храмах пройдут главные службы

От Великой среды до Пасхи: в каких тбилисских храмах пройдут главные службы

Sputnik Грузия

Патриархия Грузии опубликовала график праздничных служб Страстной недели, которые проведет местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио 08.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-08T10:52+0400

2026-04-08T10:52+0400

2026-04-08T10:58+0400

общество

грузия

новости

религия

гпц

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/11/287966728_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_a7724c269e162a5d79e7e561020a2ff7.jpg

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенаки и Чхороцку Шио Муджири, в Великую среду совершит таинство семикратного помазания в патриаршем соборе Святой Троицы Самеба, сообщили в патриархии Грузии.В Великий четверг, 9 апреля, в 10:00 владыка Шио совершит Божественную литургию святого Василия Великого в соборе Самеба. Вечером, в 18:00, там же будет прочитано Евангелие о двенадцати Страстях Христовых.На следующий день, 10 апреля, в 9:00 состоится богослужение Великой пятницы, а в 14:00 – вечерня.Богослужения продолжатся в Страстную субботу: 11 апреля в 23:00 местоблюститель патриаршего престола возглавит Пасхальную литургию в Сионском соборе.Верующие смогут принять участие в праздничных службах на протяжении всей Страстной недели.Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение, или Пасху, 12 апреля. Пасха – один из самых широко отмечаемых праздников в Грузии. Как правило, верующие встречают этот день в храмах, где праздничная служба длится почти всю ночь.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, религия , гпц