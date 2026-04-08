"Почта Грузии" впервые выйдет из убытков благодаря реформам – премьер

В результате проведенной и продолжающейся оптимизации ежегодно будет экономиться более 3,5 миллиона лари, заявил Кобахидзе 08.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-08T22:03+0400

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Реформа, проводимая в "Почте Грузии" в последние пять лет, наконец-то начинает давать результаты – компания впервые выйдет из убытков в прибыль, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. "Почта Грузии" – крупнейший национальный почтовый оператор Грузии, отличающийся большим выбором услуг и широчайшей сетью сервисных центров. Она является членом Объединения EMS с 2001 года. Как отметил премьер, руководство "Почты Грузии" сменилось в сентябре 2025 года, и, как и в других государственных предприятиях, здесь также наблюдаются "очень значительные ощутимые результаты". В результате проведенной и продолжающейся оптимизации ежегодно будет экономиться более 3,5 миллиона лари. "Также бизнес-процессы, переданные компаниям-посредникам, будут возвращены в "Почту Грузии", в результате чего ежегодный доход компании увеличится на 14,2 млн лари. Восстановлена также функция авиатерминала", – отметил Кобахидзе. По его словам, ведутся переговоры с новыми авиакомпаниями, обновлены условия сотрудничества с действующими партнерами, что позволило сократить время транзита и снизить расходы на обслуживание. Ожидается, что эксплуатация авиатерминала принесет "Почте Грузии" более 5 млн лари дополнительного дохода ежегодно. По словам премьера, совокупность этих мер позволит компании впервые выйти на прибыльность и закрепить статус эффективного государственного предприятия.

